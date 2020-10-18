فوت۴ بیمار کرونایی دیگر در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران، افزود: با فوت چهار بیمار کرونایی، شمار قربانیان کرونا در استان به ۱۷۶ نفر رسید.

وی از دریافت ۲۵۲ نمونه جدید تا عصر شنبه از آزمایشگاه مولکولی یاسوج خبر داد و تصریح کرد: بیشترین موارد مثبت در بین این افراد مربوط به شهرستان‌های بویراحمد، گچساران، بهمئی و لنده بود

یزدان‌پناه با بیان اینکه در جدیدترین آمارها ۳۱۶ بیمار مشکوک و قطعی کرونا در بیمارستان‌های معین بستری هستند، اظهار کرد: ۱۴۴ بیمار قطعی کرونا در بین افراد شناسایی شده است.

وی افزود: همچنین ۲۱ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه خدمات رسانی می‌شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه همزمانی کرونا و آنفلوآنزا شرایط پیچید ای را پیش روی استان قرار می‌دهد، اظهار کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، استان کماکان در وضعیت بحرانی و قرمز قرار دارد.

یزدان پناه گفت: همچنین شهرستان بویراحمد نیز وضعیت خطرناکی را تجربه می‌کند و مردم باید نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقدامات لازم را اجرایی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پنج روز گذشته ۱۶ بیمار کرونایی در استان جان باخت و این مهم در شرایطی بوده که از ابتدای شیوع تا خرداد ماه، تنها ۹ فوتی ناشی از کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسید.