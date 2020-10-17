به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «قندیل الجبوری» فرمانده پلیس استان صلاح‌الدین در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای پلیس اجساد هشت شهروند ناحیه الفرحاتیه در بخش بلد واقع در جنوب تکریت را کشف کردند.

وی افزود: افراد یاد شده از جمله ۱۲ نفری بودند که عناصر مسلح ناشناس آنها را ظهر امروز ربوده بودند. الجبوری گفت: از سرنوشت چهار نفر دیگر هنوز اطلاعی در دست نیست.

«عمار جبر خلیل» استاندار صلاح‌الدین نیز گفت که هشت نفر از افراد ربوده شده به ضرب گلوله کشته شده‌اند.

پیش از این برخی منابع خبری به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرده بودند که براساس تحقیقات اولیه، این جنایت با انگیزه‌های تروریستی صورت گرفته است.

در پی این حادثه، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر و «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق در تماس تلفنی با یکدیگر بر انجام تحقیقات و شناسایی عاملان این جنایت تاکید کردند.