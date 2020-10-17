۲۵ هزار واکسن آنفلوانزا وارد لرستان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسد بیگی در سخنانی با اشاره به وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا در لرستان، گفت: در حال حاضر واکسن آنفلوانزا صرفاً به تعداد ۲۵ هزار سهمیه استانی وارد لرستان شده است.

وی، تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل مربوطه این واکسن‌ها فقط از طریق تزریق مستقیم آن هم توسط مراکز درمانی مشخص و برای گروه‌های هدف، کادر درمان در معرض خطر، مادران باردار، بیماران خاص و… به صورت رایگان استفاده می‌شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان که در کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز سخن می‌گفت، در خصوص نحوه تولید و توزیع متانول، اتانول و اقلام بهداشتی دارویی دیگر به ویژه در شرایط بحرانی کرونا عنوان کرد: با توجه به صدور مجوزهای لازم خوشبختانه در حال حاضر هیچ مشکلی در این زمینه نداریم و ضمن نظارت بر روند تولید و توزیع این محصولات در چهار چوب دستورالعمل‌های مربوطه و با مدیریت مناسب الکل مورد نیاز نیز تأمین و حتی در این باره صادر کننده به سایر استان‌ها نیز هستیم.