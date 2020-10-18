ابتلا به کرونا در زنجان روند افزایشی دارد

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش بیماران بستری کرونایی در استان زنجان خبر داد و گفت: کرونا در استان طی دو هفته اخیر به شدت افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به روند افزایشی بیماران فوتی کرونایی در استان زنجان، ادامه داد: روزانه بیش از پنج نفر بر اثر بیماری کرونا در استان فوت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، افزود: تعداد بیماران بدحال در آی سی یو افزایش یافته است و کرونا همچنان در استان جولان داده و قربانی می‌گیرد و تنها راه قطع این بیماری شوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

قزلباش نسبت به لزوم تداوم محدودیت‌های کرونایی در استان زنجان خبر داد و گفت: در استان باید فعالیت مشاغل پر خطرگرفته شود.

وی با بیان اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان زنجان کاهش یافته است، تصریح کرد: رعایت بهداشت در مناطق حاشیه نشین استان بسیار کاهش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه ابتلاء به بیماری کرونا در استان خانوادگی شده است، یاد آورشد: اگر مردم بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نکنند شاهد افزایش بیماری در هفته‌های آینده خواهیم بود.