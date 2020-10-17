قرص های کاهش دهنده کلسترول در پیشگیری از سرطان موثرند

به گزارش خبرنگار مهر، استاتین ها با ممانعت از آنزیمی موسوم به HMG-CoA-reductase (HMGCR) میزان کلسترول بد LDL را کاهش می‌دهند. آزمایشات بالینی قبلی نشان داده اند که استاتین ها در کاهش ریسک حملات قلبی و سایر بیماری‌های قلبی عروقی مؤثر هستند. حال تحقیقات جدید نشان می‌دهد که استاتین ها در کاهش ریسک سرطان هم تأثیر دارند.

«پال کارتر»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کمبریج بریتانیا، در این باره می‌گوید: «مطالعات قبلی نشان داده اند که لیپیدهای نظیر کلسترول نقش مهمی در ابتلاء به سرطان دارند و استاتین ها از ابتلاء به سرطان پیشگیری می‌کنند.»

بدین منظور، کارتر و تیم تحقیقاتی با استفاده از یک روش معروف به تصادفی سازی مندلیف، یک مطالعه بزرگ روی ساکنان انگلستان که تحت تشخیص و درمان بسیاری از بیماری‌های جدی بودند، انجام دادند.

آنها به بررسی این موضوع پرداختند که آیا در افراد دارای سابقه ژنتیکی ابتلاء به سرطان، داروهای کاهنده کلسترول در پیشگیری از آن نقش دارند.

بررسی‌ها نشان داد که گونه‌های موجود در منطقه ژنی HMGCR با ریسک کلی ابتلاء به سرطان مرتبط هستند و استاتین ها می‌توانند این ریسک را کاهش دهند.

محققان معتقدند مهار HMGCR با استاتین ها ممکن است به کاهش خطر ابتلاء به سرطان از طریق مکانیسم‌های کاهش لیپید کمک کند و این نقش می‌تواند در موضع‌های سرطانی اعمال شود.

محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.