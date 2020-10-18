بی آبی درد کهنه اهالی گلستان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: اکثر مردم کشور، گلستان را استانی سرسبز و مملو از درختان سربه فلک کشیده با آبشارها و جنگل‌های زیبا می‌شناسند و کمتر کسی باور می‌کند که این استان شمالی از معضل کم آبی رنج می‌برد.

پدیده کم آبی در روستاها دور افتاده و مرزی و در نوار شمالی استان بیشتر از سایر نقاط بوده و طبق گفته مسئولان بیش از ۱۷ هزار خانوار روستانشین در گلستان از آب شرب پایدار و مطمئن محروم هستند که این موضوع پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و امنیتی را در پی دارد.

در حالی که رضا اردکانیان، وزیر نیرو در آغاز پویش «هر هفته الف - ب ایران» اعلام کرد که شرایط آب کشور در مقایسه با متوسط جهانی و منطقه بسیار خوب بوده و دسترسی به آب پایدار در روستاها از متوسط جهانی بالاتر است، اما در گلستان ۷۴ روستای بالای ۲۰ خانوار حتی تأسیسات آبرسانی نداشته و روستاهای زیر ۲۰ خانوار هم در آمار رسمی آب و فاضلاب جایی ندارند.

مسأله تأمین انتقال آب شرب مورد نیاز در روستاها موضوعی است که سال‌ها برای تحقق آن تلاش شده ولی با این وجود در گلستان جمعیت قابل توجهی با تانکر آبرسانی می‌شوند که باید مسئولان حل این مسأله را جزو اولویت‌های خود قرار دهند.

هر چند موضوع تأمین اعتبار و نقدینگی به عنوان پارامترهای اصلی حل این مسأله بغرنج مطرح است اما مسائل دیگری همچون بُعد مسافت روستاها از منابع اصلی تأمین کننده آب شرب، فرسودگی شبکه‌های انتقال آب در برخی از مناطق روستایی به ویژه در شرق گلستان، نداشتن منابع ثابت ذخیره آب (فلزی یا بتنی) در روستاهای هدف و تعداد اندک جمعیت ساکنان در برخی از روستاهای دور افتاده مزید علتی برای تأخیر در بهره‌مندی روستانشینان از منابع شرب پایدار اعلام می‌شود.

علیرغم اینکه بارش متوسط گلستان ۴۹۰ میلی‌متر در سال است اما استان از منظر تأسیسات ذخیره کننده آب مانند سد و آب بندان کم برخوردار بوده که در صورت سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر رفع مشکلات کم آبی بسیاری از روستاها، می‌توان از وقوع سیل و سیلاب‌های فصلی ناشی از بارش‌های رگباری جلوگیری کرد.

همچنین می‌توان با شتاب دادن به اندک پروژه‌های ذخیره آب مانند سد نرماب، آب‌های سطحی را مدیریت کرده و آسیب‌های سیل را به حداقل رساند.

آبرسانی به ۷۴ روستای گلستان با تانکر

مدیر بحران و پدافند غیرعامل آب و فاضلاب گلستان در خصوص وضعیت روستاهای فاقد آب استان به خبرنگار مهر گفت: ۷۴ روستای بالای ۲۰ خانوار در گلستان فاقد تأسیسات آبرسانی بوده که با ۲۳ تانکر آبرسانی می‌شوند.

احمد دنیکو با توضیح اینکه در طول شبانه روز با توجه به نیاز روستا و شهرستان آبرسانی سیار انجام می‌شود، اضافه کرد: جمعیت این روستاها ۱۷ هزار و ۵۶۲ خانوار و بالغ بر ۶۱ هزار نفر است.

وی بیان کرد: میانگین سرویس روزانه به هر روستا ۱.۵ تانکر بوده که در ۶ ماه اول سال ۶ هزار و ۲۰۰ سرویس به این روستاها اعزام شده است.

دنیکو گفت: میانگین توزیع آب در این روستاها ۶۷ هزار متر مکعب در ۶ ماه اول سال بوده است.

مدیر بحران و پدافند غیرعامل آب و فاضلاب گلستان افزود: این روستاها لوله کشی آب، منبع آب مطمئن و تأسیسات آبرسانی نداشته و تنها راه خدمات‌دهی به آنها از طریق آبرسانی سیار است.

وی توضیح داد که البته برخی روستاهای زیر ۲۰ خانوار هستند که در آمار رسمی آب و فاضلاب قرار ندارند ولی به آنها خدمات رسانی می‌شود.

۱۷ روستای فاقد آب در مراوه تپه

روستاهای فاقد آب بیشتر در شهرهای مراوه تپه، گنبدکاووس و کلاله واقع شده به همین منظور با فرماندار مراوه تپه گفتگو کردیم، امانگلدی ضمیر به خبرنگار مهر گفت: ۱۷ روستای مراوه تپه فاقد تأسیسات آبرسانی است که به وسیله تانکر آبرسانی می‌شود و ۱۷ روستا هم دارای چشمه و غیره بوده اما در اختیار شبکه آب و فاضلاب نیست.

دوری از منابع آب و هزینه بالای آبرسانی، نداشتن منبع آب، جمعیت کم و اندک و نبود اعتبار از جمله دلایل بی آبی برخی از روستاهای گلستان است ضمیر با بیان اینکه این روستاها در تأمین آب مشکل دارند، افزود: در جوار این روستاها منابع آب وجود نداشته و آبرسانی به آنها پرهزینه است و این عوامل سبب شده که آنها همچنان فاقد آب باشند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال روستایی در مراوه تپه وجود دارد که برای آبرسانی به آن ۱۵ میلیارد تومان هزینه نیاز است.

ضمیر با بیان اینکه این روستاها هم مرزی و غیرمرزی هستند، گفت: امسال با کمک بنیاد علوی آبرسانی هفت روستا هدفگذاری شده و اعتبار آن ۱۰ میلیارد تومان است.

۱۱ روستا تا ۱۴۰۰ از حالت فاقد آبی خارج می‌شود

معاون بهره‌برداری و توسعه آب و فاضلاب گلستان هم در خصوص برنامه‌های این شرکت به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر از ۹۴۳ روستاهای گلستان، ۷۴ روستا فاقد آب هستند.

داود احمدی نصرآبادی توضیح داد که فاقد آب یعنی این روستاها منابع آب مطمئن و پایداری ندارند و ممکن است چشمه‌ای در روستا موجود باشد اما در فصول گرم، آب قطع شده و آبرسانی توسط تانکر انجام می‌شود.

وی گفت: منابع آبی مانند چاه و چشمه‌های استان در جنوب استان و مناطق کوهپایه واقع بوده اما روستاهای فاقد آب در شمال استان و مناطق کویری مستقر هستند.

نصرآبادی بیان کرد: به این روستاها از طریق ناوگان سیار و تانکرها آبرسانی شده و در برخی از این روستا تانکر ثابت هم نصب شده است.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب و فاضلاب گلستان اضافه کرد: در دو سال گذشته تعداد روستاهای فاقد آب گلستان از ۱۱۰ به ۷۴ روستا رسیده است و اگر تأمین اعتبار انجام شود برنامه ریزی شده که تا سال ۱۴۰۰ در محور خالد نبی و در محدوده روستای گچی سو ۱۱ روستا از حالت فاقد آبی خارج شود.

استفاده از آب شیرین کن

وی اظهار کرد: آبرسانی این روستاها به ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته و به دلیل پراکندگی روستاها باید خط انتقال و چاه ایجاد شود.

نصرآبادی با بیان اینکه آبرسانی برخی از روستاها با سد نرماب در دستورکار است، افزود: در شمال استان نزدیک روستاهای هوتن و کرند در جوار مقبره فراغی حدود ۱۱ روستا وجود دارد که برنامه‌ریزی شده در صورت تأمین اعتبار از آب شیرین کن استفاده شود.

طبق گفته وی امکان حفر چاه در این منطقه وجود ندارد زیرا آب آنها شور است.

نصرآبادی تصریح کرد: اعتبارات کل مجتمع‌های روستایی گلستان در سال ۹۹ کمتر از ۶۴ میلیارد تومان است که ۴۰ درصد آنها نقدی و ۶۰ درصد در قالب اوراق و اسناد ابلاغ می‌شود.

وی همچنین در خصوص یکپارچه سازی آب روستایی و شهری گفت: یکی از مزایای یکپارچه سازی استفاده مشترک از منابع آب است و در تابستان امسال بسیاری از شهرها و روستاها همدیگر را پوشش دادند که می‌توان به انجیراب غربی، سندیکای گالیکش و غیره اشاره کرد و این عمل می‌توانند گسترش یابد.

جلسه با وزیر نیرو

دبیر نمایندگان گلستان هم به خبرنگار مهر گفت که روز سه شنبه هفته جاری با وزیر نیرو در خصوص سرعت بخشی به احداث سد نرماب جلسه‌ای خواهیم داشت و با تکمیل این سد بخشی از مشکلات حل می‌شود.

رحمت الله نوروزی با بیان اینکه بهره برداری از این سد جزو اولویت‌های مجمع نمایندگان است، افزود: در جلسه پیش رو جذب اعتبار برای آبرسانی به سایر روستاها را هم پیگیری خواهیم کرد.

مطمئناً آبرسانی به روستاها علی الخصوص روستاهای مرزی سبب جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و ایجاد امید در مرزنشینان شده که باید این امر در دستورکار مسئولان قرار گیرد.

البته کم آبی و بی آبی در گلستان منحصر به شهر یا روستاهای دور افتاده است بلکه مرکز استان هم با مشکلات عدیده ای در تأمین آب دست به گریبان است که تکمیل سدهای در دست احداث می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد.