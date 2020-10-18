هشدار در خصوص شیوع کرونا در کردستان/روزهای سختی در انتظار است

ابراهیم قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در این استان، اظهار کرد: متأسفانه وضعیت کردستان از روزهای نخستین مهرماه امسال نگران کننده شده و روز به روز بر شمار مبتلایان و همچنین مرگ و میرها در این استان افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: پیک جدید شیوع ویروس کرونا که از اواخر شهریور ماه در استان کردستان شروع شده است هر لحظه وسیع‌تر شده و متأسفانه به سمت یک فاجعه پیش می‌رود.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن تاکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، یادآور شد: در صورتی که هشدارها جدی گرفته نشود و تماس فیزیکی مردم کاهش نیابد و استفاده از ماسک بیشتر نشود، باید منتظر مرگ ده‌ها نفر از عزیزانمان باشیم.

وی گفت: از ۱۰ روز آینده وضعیت وخیم خواهد شد مگر اینکه سریعاً رعایت مسائل بهداشتی تشدید و میهمانی‌های خانوادگی تعطیل شوند.

قادری ضمن اشاره به بی تفاوتی بعضی از اقشار جامعه در خصوص رعایت فاصله اجتماعی، افزود: حضور در مکان‌های شلوغ و پر جمعیت، مرگ بار خواهد بود و باعث ابتلای فرد و خانواده‌ها به کرونا خواهد شد.

وی به لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ادارات و سازمان‌های دولتی در استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: از همه مسئولان، مردم و اصناف خواهش می‌کنیم رعایت اصول بهداشتی را در ادارات، اصناف و مغازه‌ها و همچنین در خانواده‌ها جدی بگیرند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان عنوان کرد: این پیک، بسیار خطرناک بوده و با توجه به اینکه همه شهرستان‌ها درگیر هستند، امکان خدمت رسانی را به حداقل می‌رساند.

وی خواستار تغییر نوع رفتار مردم استان کردستان در شرایط کنونی شد و افزود: استان به یک تغییر رفتار سریع و وسیع در مردم نیاز دارد تا بتوان جلوی پیشرفت این پیک را گرفت و از بروز یک فاجعه جلوگیری کرد.

قادری اظهار کرد: در خصوص این تغییر رفتار و رعایت پروتکل‌ها در بین مردم استان کردستان باید از همین الان اقدام کرد و ممکن است فردا دیگر دیر باشد.

وی گفت: افراد دارای علائم باید خود را مبتلا به کرونا فرض کنند و ضمن استراحت کامل که می‌تواند نجات بخش باشد، به پزشک مراجعه کنند و از حضور در مهمانی‌ها خودداری کنند و تماس فیزیکی خود با دیگران را قطع کنند.

پیک جدید شیوع ویروس کرونا در استان کردستان از روزهای پایانی شهریورماه امسال آغاز شده است و بر اساس گزارش‌های روزانه اعلام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی کردستان روند روز افزون شمار مبتلایان و همچنین مرگ و میرها همچنان ادامه دارد.