عباس بلوندی طراح صحنه و لباس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه‌ترین پروژه‌های سینمایی که در دست دارد، گفت: پیشنهاد کار در پروژه‌های مختلفی را داشته‌ام که به دلیل همزمانی با پروژه سینمایی «شکار شکارچی» همکاری در این پروژه‌ها را نپذیرفته‌ام. در حال حاضر به‌عنوان مشاور هنری پروژه سینمایی «شکار شکارچی» به کارگردانی علی غفاری، فعالیت می‌کنم.

این طراح صحنه و لباس باسابقه توضیح داد: این فیلم سینمایی یک اثر جنگی است و قصه عبدالرسول زرین را به تصویر می‌کشد، زرین یکی از تک‌تیراندازان معروف ایران در جنگ هشت‌ساله با عراق است.

وی تاکید کرد: فیلمبرداری این پروژه بیشتر در تهران است و به زودی لوکیشن‌های دیگر این فیلم نیز انتخاب می‌شود.

این هنرمند بیان کرد: هرچند سینمای ایران نیز مانند دیگر فعالیت‌ها در کشور تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است، اما به هرحال تولید پروژه‌ها در حال انجام است، البته این را باید بگویم کار کمی سخت شده است و به دلیل شیوع این ویروس در جامعه انگیزه‌ها برای تولید کمی پایین آمده است.

بلوندی در پایان گفت: در چنین شرایطی یک سری استرس‌ها وجود دارد که تمرکز را گرفته و همین مساله شرایط ناراحت کننده‌ای را رقم زده است، امیدوارم هرچه سریع‌تر شرایط به حالت عادی برگردد تا دیگر با چنین مشکل‌هایی مواجه نشویم.

علی غفاری کارگردان سریال «بچه مهندس» در تلویزیون است که کارگردانی فیلم‌های سینمایی «ابوزینب» و «استرداد» را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.