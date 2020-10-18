به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن به عربستان سعودی درباره عدم آزادی اسرای یمنی هشدار داد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که سعودی‌ها هرچه سریع‌تر باید اسرای یمنی را که در زندان‌های این کشور به سر می‌برند، آزاد کند.

یحیی سریع در ادامه یادآور شد: روند تبادل اسراء میان دو طرف آغاز شده است و اگر طرف مقابل دیگر اسرای یمنی نزد خود را آزاد نکند با اقدامات غافلگیرانه بزرگی از سوی نیروهای یمنی مواجه خواهد شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که عملیات تبادل اسرا میان یمن و ائتلاف سعودی یک دستاورد سیاسی و نظامی برای یمن محسوب می‌شود.

فرایند بزرگترین عملیات تبادل اسراء میان یمنی‌ها و ائتلاف سعودی از روز پنجشنبه هفته گذشته کلید خورد.