  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۸:۲۵

یحیی سریع:

ریاض اسرای یمنی را آزاد نکند با اقدامات غافلگیرانه مواجه می‌شود

ریاض اسرای یمنی را آزاد نکند با اقدامات غافلگیرانه مواجه می‌شود

سخنگوی نیروهای مسلح یمن به سعودیها هشدار داد که در صورت عدم آزادی اسرای یمنی با اقدامات غافلگیرانه بزرگی از سوی مقاومت یمن مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن به عربستان سعودی درباره عدم آزادی اسرای یمنی هشدار داد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که سعودی‌ها هرچه سریع‌تر باید اسرای یمنی را که در زندان‌های این کشور به سر می‌برند، آزاد کند.

یحیی سریع در ادامه یادآور شد: روند تبادل اسراء میان دو طرف آغاز شده است و اگر طرف مقابل دیگر اسرای یمنی نزد خود را آزاد نکند با اقدامات غافلگیرانه بزرگی از سوی نیروهای یمنی مواجه خواهد شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که عملیات تبادل اسرا میان یمن و ائتلاف سعودی یک دستاورد سیاسی و نظامی برای یمن محسوب می‌شود.

فرایند بزرگترین عملیات تبادل اسراء میان یمنی‌ها و ائتلاف سعودی از روز پنجشنبه هفته گذشته کلید خورد.

کد مطلب 5050145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها