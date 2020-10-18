مراکز بزرگ خرید باید تعطیل شوند/ایمنی گله ای فاجعه آور است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مردانی، صبح یکشنبه در برنامه چاپ اول شبکه خبر، گفت: این محدودیت‌ها باید چند ماه قبل اعمال می‌شد.

وی با عنوان این مطلب که تا رسیدن به شرایط مطلوب خیلی فاصله داریم، افزود: منع آمد و شد در پنج کلانشهر نسبتاً موفق بوده و باید تسری پیدا کند.

مردانی تاکید کرد: فکر نکنید مشکل ماسک و پروتکل‌های بهداشتی فقط متوجه ایران است، بلکه این شرایط در اروپا هم دیده می‌شود و در نتیجه محدودیت‌هایی اعمال کرده اند.

وی با اشاره به استراتژی‌های متعددی که برای کنترل بیماری کرونا وجود دارد، به ایمنی گله‌ای اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۵ تا ۲۵ درصد جمعیت کشور ما مبتلا شده اند و اگر می‌خواهیم ایمنی گله‌ای ایجاد شود، باید ۶۰ درصد مبتلا شوند که در این صورت تلفات شدیدی خواهیم داشت و در نتیجه نه فقط کارا نیست، بلکه غیر انسانی هم هست.

مردانی تاکید کرد: بیشترین استقبال از ماسک در ایران مشاهده می‌شود اما کافی نیست.

وی با عنوان این مطلب که فاصله گذاری اجتماعی در کشور رعایت نمی‌شود، گفت: متأسفانه اصرار مردم به خرید از فروشگاه‌های شلوغ، اصلاً منطقی نیست.

عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا، افزود: باید ساعت کار فروشگاه‌های بزرگ را افزایش بدهند و در عین حال، مراکز بزرگ خرید باید تعطیل شوند.

مردانی گفت: شستشوی دست‌ها و عدم شرکت در تجمعات می‌تواند خیلی به پیشگیری از انتقال ویروس کمک کند.

وی افزود: تمامی سالن‌های عروسی باید بسته شوند و مجالس عروسی را در حد خانواده درجه یک برگزار کنند.

مردانی با اشاره به سفرهای غیر ضروری به عنوان یکی از علل اصلی انتشار ویروس کرونا، گفت: بارها گفته ایم که نتایج بیماری زایی مسافرت‌ها دو هفته بعد از سفر نمایان می‌شود.

وی، خواستار پرهیز مردم از مهمانی های خانوادگی شد و افزود: مردم باید توجه داشته باشند که ویروس کرونا در همین مهمانی ها و تجمعات خانوادگی منتقل می شود.