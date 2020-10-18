تقویت روند نظارت و پایش شبانه واحدهای مهم صنعتی استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ابدالی شامگاه شنبه در حاشیه پایش شبانه از پتروشیمی ایلام، از تقویت روند نظارت و پایش شبانه واحدهای مهم صنعتی استان خبر داد و اظهار کرد: روند بازدید از واحدهای بزرگ صنعتی استان را جدی تر از قبل دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت آلودگی صوتی پتروشیمی انجام شد، سنجش میزان صوت ناشی از فعالیت پتروشیمی در مراکز مسکونی اطراف اندازه گیری شد.

ابدالی ادامه داد: در جریان راه اندازی واحد الفین پتروشیمی برخی ساکنین اطراف پتروشیمی به آلودگی صوتی واحد گلایه کردند و این موضوع از طریق مسئولان پتروشیمی پیگیری و مشخص شد صداهای مقطعی ناشی از مراحل پیش راه اندازی واحد الفین بوده و با بهره برداری کامل از واحد مورد نظر این موضوع بزودی برطرف خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام با حضور در پایش شبانه پتروشیمی ایلام، از نزدیک بر وضعیت ملاحظات محیط زیستی واحد مذکور نظارت کرد.