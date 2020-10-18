به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، ساخت مستند سینمایی «باد بر می‌خیزد» به نویسندگی و کارگردانی محمد عبدی‌زاده در شهر تفرش از نیمه گذشت و پس از پایان، وارد مرحله تدوین و صداگذاری می شود.

رضا حیدری، لیلا محمدی، بهنام سرلک، اکرم رنجبر، مهدی کاشفی، رامین افروز، پارسا صادقی، حسین مختاری، محمد مهدی لطیفیان، الیا محمدخانی، قیاس علس رنجبر، فاطمه یاری، پارسا صادقی، فاطمه نقی بیگی، رسول اکرادی، حسن درویشی، نصراله شاه حسینی، معصومه شاه حسینی، شایان فضلی خانی، زهرا رضایی، فاطمه رضایی، نجفعلی فضلی خانی، علی اردو خانی، پریا افروز، محمدمهدی موسایی، یاسین حیدری، ابوالفضل رنجبر، امیرصالح شهرابی، بنیامین حیدری، مریم مختاری، آتنا مختاری، ملیکا مختاری در این اثر نقش آفرینی می‌کنند.

در خلاصه داستان «باد بر می‌خیزد» آمده است: علی پسر بچه‌ای است که با دیدن یک هواپیمای جنگی عاشق پرواز می‌شود و تصمیم می‌گیرد پرواز کند. او یعنی شهید خلبان علی مراد جهان شاه لو بزرگ شده و به خواسته اش می‌رسد.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به مجری طرح: خسرو کمال خانی، مشاور نظامی پروژه: تیمسار حسین خلیلی، مشاور هنری پروژه: ابوالقاسم ناصری، دستیار و برنامه ریز: لیلا محمدی، مدیر تولید: شاهین عبدی زاده، تصویربردار: مجید بختیاری، نورپرداز: امیر کوه برد، طراح چهره پرداز: رضا عربی، طراح صحنه و لباس: شیرین اتفاق، جانشین تولید: اکرم رنجبر، مدیر تدارکات: رامین افروز، جلوه‌های ویژه بصری: امین نوذری، عکاس: سعید رجبی و ... اشاره کرد.