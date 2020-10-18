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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۹:۱۲

شریعتی در تذکری:

طرح تأمین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی در اولویت قرار گیرد

طرح تأمین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی در اولویت قرار گیرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تأمین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی بنا به درخواست ۵۰ نفر از نمایندگان باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری، گفت: پیش از دو هفته فرصت سرکشی به حوزه‌های انتخابیه با درخواست ۵۰ نفر از نمایندگان گزارش کمیسیون برنامه و بودجه برای رسیدگی به طرح تأمین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی باید در دستور کار قرار می‌گرفت.

وی افزود: این طرح در دستور کار امروز صحن مجلس قرار نگرفت در صورتی که نیاز مبرم کشور و موضوع مورد انتظار مردم است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر،  گفت: موضوعات اعاده شده از شورای نگهبان در اولویت رسیدگی قرار گرفته و کمیسیون برنامه و بودجه نیز موضوع مورد نظر را در دستور کار قرار داده و حتماً با اولویت در دستور کار صحن مجلس نیز قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5050207

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