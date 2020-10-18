طرح تأمین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری، گفت: پیش از دو هفته فرصت سرکشی به حوزه‌های انتخابیه با درخواست ۵۰ نفر از نمایندگان گزارش کمیسیون برنامه و بودجه برای رسیدگی به طرح تأمین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی باید در دستور کار قرار می‌گرفت.

وی افزود: این طرح در دستور کار امروز صحن مجلس قرار نگرفت در صورتی که نیاز مبرم کشور و موضوع مورد انتظار مردم است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: موضوعات اعاده شده از شورای نگهبان در اولویت رسیدگی قرار گرفته و کمیسیون برنامه و بودجه نیز موضوع مورد نظر را در دستور کار قرار داده و حتماً با اولویت در دستور کار صحن مجلس نیز قرار می‌گیرد.