  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۹:۱۶

با حضور جمعی از مسئولان؛

صبح‌گاه مشترک نیروی انتظامی شهرستان اسفراین برگزار شد

صبح‌گاه مشترک نیروی انتظامی شهرستان اسفراین برگزار شد

بجنورد- مراسم صبحگاه مشترک به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا با حضور امام جمعه موقت اسفراین، فرماندار اسفراین، فرماندهان نیروی انتظامی و سایر مسئولان شهرستانی در ستاد انتظامی اسفراین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه مراسم صبحگاه مشترک به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا با حضور نماینده ولی‌فقیه، فرماندار اسفراین، فرماندهان نیروی انتظامی و سایر مسئولان شهرستانی در ستاد انتظامی اسفراین برگزار شد.

حجت الاسلام محمد حسین عزیزی، امام جمعه موقت اسفراین در این مراسم گفت: تأمین امنیت و برقراری نظم در جامعه یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت است که این امر توسط دلاوران نیروی انتظامی به خوبی انجام می‌گیرد.

وی افزود: امروزه در جهان ناامنی‌های مختلفی را شاهد هستیم که در اغلب این ناامنی‌ها دست پنهان استکبار جهانی و آمریکا دیده می‌شود.

حجت الاسلام عزیزی تأکید کرد: با وحدت و همدلی که در بین نیروهای نظامی و انتظامی وجود دارد و زیر سایه ولایت‌فقیه و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا، هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران در امنیت کامل به سر می‌برد.

طاهر رستمی، فرماندار اسفراین نیز در این مراسم اظهار داشت: رشادت‌ها و شهامت‌ها و فعالیت‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی رقم زننده امنیت شهرستان در دوران ۷ ماهه کرونا بوده است.

وی افزود: امنیت، لازمه پیشرفت و توسعه در کشور است و پیش درآمد امنیت، اقتدار نیروی انتظامی است.

رستمی خاطرنشان کرد: در شهرستان بزرگ‌ترین سرمایه نیروی انتظامی، اعتماد روزافزون مردم به این مجموعه پرتوان است.

کد مطلب 5050209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها