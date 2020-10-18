به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه مراسم صبحگاه مشترک به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا با حضور نماینده ولی‌فقیه، فرماندار اسفراین، فرماندهان نیروی انتظامی و سایر مسئولان شهرستانی در ستاد انتظامی اسفراین برگزار شد.

حجت الاسلام محمد حسین عزیزی، امام جمعه موقت اسفراین در این مراسم گفت: تأمین امنیت و برقراری نظم در جامعه یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت است که این امر توسط دلاوران نیروی انتظامی به خوبی انجام می‌گیرد.

وی افزود: امروزه در جهان ناامنی‌های مختلفی را شاهد هستیم که در اغلب این ناامنی‌ها دست پنهان استکبار جهانی و آمریکا دیده می‌شود.

حجت الاسلام عزیزی تأکید کرد: با وحدت و همدلی که در بین نیروهای نظامی و انتظامی وجود دارد و زیر سایه ولایت‌فقیه و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا، هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران در امنیت کامل به سر می‌برد.

طاهر رستمی، فرماندار اسفراین نیز در این مراسم اظهار داشت: رشادت‌ها و شهامت‌ها و فعالیت‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی رقم زننده امنیت شهرستان در دوران ۷ ماهه کرونا بوده است.

وی افزود: امنیت، لازمه پیشرفت و توسعه در کشور است و پیش درآمد امنیت، اقتدار نیروی انتظامی است.

رستمی خاطرنشان کرد: در شهرستان بزرگ‌ترین سرمایه نیروی انتظامی، اعتماد روزافزون مردم به این مجموعه پرتوان است.