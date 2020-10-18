به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه، همزمان با رفع خودکار تحریم تسلیحاتی ایران که از بامداد امروز یکشنبه آغاز شد؛ تاکید کرد مسکو ترسی از تحریم‌های آمریکا ندارد چرا که به آنها عادت کرده است.

این اظهارنظر وی واکنشی است به تهدید واشنگتن که مدعی شده هر کشوری که در خرید و فروش تسلیحات با ایران مشارکت داشته باشد را مشمول تحریم‌های خود قرار خواهد داد.

در همین راستا، ریابکوف افزود: روسیه همکاری چندجانبه‌ای با ایران دارد و همکاری در عرصه نظامی-فنی هم بسته به نیازهای طرفین و آمادگی متقابل ایشان برای چنین همکاری، به روشی آرام، پیش خواهد رفت.

این در حالی است که با رفع تحریم تسلیحاتی ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور در پیامی توئیتری اعلام کرد: روزی بسیار مهم برای جامعه بین‌المللی است که - در مخالفت با تلاش‌های بدخواهانه ایالات متحده - از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برجام صیانت کرده است. عادی سازی همکاری دفاعی ایران با جهان از امروز، پیروزی برای آرمان چندجانبه‌گرایی و نیز صلح و امنیت در منطقه به شمار می‌آید.

به گزارش مهر، تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سوی سازمان ملل در حالی به پایان رسید که آمریکا تلاش زیادی را برای تمدید آنها انجام داده بود.

آمریکا برای رسیدن به این هدف در مرداد ماه سال جاری دو پیش‌نویس به شورای امنیت ارائه کرد که هر دو مورد شکست خورد. این دو پیش‌نویس در حالی در شورای امنیت شکست خوردند که آمریکا تهدید کرده بود در صورت رأی نیاوردن پیش‌نویس‌های مورد نظرش به سراغ فعال کردن مکانیسم ماشه می‌رود.

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به عبارتی آخرین ستون باقی مانده در برجام را نیز فرو می‌ریزد از همین رو اروپایی‌ها که در مقام عمل برای زنده نگه داشتن برجام اقدامی نکرده بودند می‌بایست سخنان خود را در دفاع از برجام به مقام عمل نزدیک‌تر می‌کردند.

چین و روسیه نیز با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران مخالف بودند و در این زمینه به سازمان ملل نامه نوشتند. این دو کشور عقیده داشتند که آمریکا از برجام خارج شده و نمی‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند.