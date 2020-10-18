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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۳

تولید خودروی برقی لوتوس با موتور ۲۰۰۰ اسب بخاری

تولید خودروی برقی لوتوس با موتور ۲۰۰۰ اسب بخاری

شرکت خودروسازی انگلیسی لوتوس از تولید خودروی جدید اویجا با موتور قدرتمند ۲۰۰۰ اسب بخاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این خودروی تمام برقی به علت توان بالا و قابلیت حضور در مسابقات ورزشی مورد توجه قرار گرفته است.

تزریق ۵۰۰ اسب بخار به هر یک از چرخ‌های این خودرو برای حرکت قابلیتی است که در کمتر خودروی برقی وجود دارد. معمولاً موتور خودروهای مشابه برقی حداکثر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ اسب بخار قدرت دارد. قرار است اطلاعات فنی بیشتر در مورد این خودرو در زمان عرضه اعلام شود.

فعلاً تنها نمونه مفهومی این خودرو تولید شده و گفته می‌شود شرکت لوتوس قصد دارد حداکثر ۵۰ خودرو از این دست را تولید و روانه بازار کند. شرکت خودروسازی لوتوس که در سال ۱۹۴۸ تأسیس شده، به علت تولید خودروهای مسابقه‌ای و ورزشی سبک شهرت دارد و تا به حال با تیم خود هفت بار برنده جام قهرمانی مسابقات فرمول وان شده است.

کد مطلب 5050214

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