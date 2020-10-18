به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پیش بینی می‌شود جمعه آینده (۲۳ اکتبر) یک سیارک به ارتفاع «ستون نلسون» در لندن از کنار زمین بگذرد.

طبق اطلاعات موجود این شی فضایی ۲۰۲۰TGI نام دارد و با سرعت ۸.۵ مایل بر ثانیه به سمت زمین حرکت می‌کند. به گفته ناسا عرض این سیارک بین ۴۳ تا ۱۰۰ متر است.

۲۰۲۰TGI یکی از سیارک‌های گروه آپولو است. مدار این گروه از سیارک‌ها با زمین تداخل دارد و آنها هنگام گذر از فضا از کنار سیاره خاکی می‌گذرند.

تخمین زده می‌شود سیارک مذکور از فاصله ۱۸.۳۰ فاصله قمری است. به بیان ساده ۲۰۲۰TGI از فاصله ۷ میلیون مایلی زمین می‌گذرد.

یک فاصله قمری معادل مسافت بین زمین تا ماه است.