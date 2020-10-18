۷۴۰ طرح پاک سازی نقاط آلوده در چهارمحال و بختیاری اجرا شد

منوچهر امان الهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۷۴۰ طرح در نقاط آلوده و کنترل محورها برای مقابله با مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری اجرا شده است.

وی با اشاره به یک هزار و ۹۳۰ فقره تصادف در سال جاری، گفت: تصادفات در این استان ۲۶ درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملکرد فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ که عمده کار انتظامی است، گفت: پلیس ۱۱۰ از ابتدای سال تاکنون روزانه یک هزار و ۴۵۰ فقره تماس در این استان داشته است.

وی بیان کرد: در مجموع از ابتدای سال تاکنون در این حوزه دو هزار و ۲۹۵ مورد پرونده تشکیل شده که ۸۰ درصد آن، به سازش منتهی شده که خروجی مثبتی است.

وی ادامه داد: در کشفیات جرایم رایانه‌ای و سایبری نسبت به سال گذشته چهار درصد افزایش صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ۸۴ درصد پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه منجر به کشف شده و ۶۹ نفر دستگیر شدند.