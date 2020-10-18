۲۵۰ نفر بر اثر ابتلا به کرونا در خراسان شمالی بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی صبح امروز در ستاد مدیریت بیماری کرونا خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: موارد ابتلاء به کرونا در هفته گذشته بیشتر شده است لذا در دو روز گذشته تعداد مبتلایان از ۲۲۰ نفر به ۲۵۰ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: متوسط مرگ روزانه بر اثر ابتلاء به کرونا به ۲ تا ۳ نفر در روز رسیده است.

وی وضعیت استان را قرمز اعلام کرد و افزود: فاروج، شیروان، بجنورد و گرمه قرمز هستند و شهرستان‌های اسفراین، راز و جرگلان نارنجی گزارش شده‌اند و دو شهر جاجرم و مانه و سلمقان نیز زرد هستند.

هاشمی تاکید کرد: در بررسی‌ها مشاهده شده وضعیت استفاده از ماسک و پروتکل‌ها در استان به ۳۸ درصد کاهش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در ادامه به وضعیت صنوف مختلف اشاره داشت و گفت: تهویه مناسب در بانک‌ها وجود ندارد و با سرد شدن هوا درب‌ها بسته می‌شود لذا نگرانی ما بیشتر می‌شود.

وی افزود: اکنون فاصله گذاری در بانک ۶۱ درصد است و میزان استفاده از ماسک در بین کارمندان بالای ۹۰ درصد گزارش شده است.

هاشمی میزان رعایت فاصله گذاری در دفاتر پیشخوان دولت را ۶۲ درصد اعلام کرد و بیان داشت: رعایت پروتکل‌ها در اماکن مذهبی ۹۲ درصد است و ۸۸ درصد مراجعه کنندگان از ماسک استفاده می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: پایانه‌های مسافربری درون شهری از بین ۶۰۰ بازدید انجام شده، میزان فاصله گذاری ۵۰ درصد معین شد.