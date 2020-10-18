به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با هدف گسترش ارتباط با جامعۀ دانشگاهی و جذب نخبگان علمی، افزایش آگاهی‌بخشی از برند ایرانسل نزد دانشگاهیان و نیز انجام پژوهش‌های دانشگاهی با هدف استفاده از یافته‌های پژوهشی در جهت دستیابی به اهداف خود، طرح همکاری پژوهشی با دانشگاه‌های معتبر را آغاز کرده است.

در این طرح، دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری، می‌توانند برای برخورداری از حمایت مادی و معنوی ایرانسل از پایان‌نامه و رسالۀ دانشگاهی خود، پروپوزال مربوط به طرح پژوهشی خود را در قالب فرم مخصوص، برای ایرانسل ارسال کنند. پس از بررسی و تأیید کمیتۀ ارزیابی و عقد قرارداد، «همیار پژوهش» برای دانشجو تعیین و در طول مدت انجام پژوهش، به او کمک می‌کند.

دانشجویان متقاضی می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، به بخش «حمایت از پایان‌نامه‌های دانشگاهی» در وب‌سایت ایرانسل، به نشانی irancell.ir/p/15711/hr-sponsorship مراجعه کنند.