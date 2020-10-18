به گزارش خبرنگار مهر، محمد طباطبایی صبح یکشنبه با حضور در یکصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان در بحران شیوع کرونا تعطیلی اماکن ورزشی کار اشتباهی بود، اظهار داشت: کاهش تحرک و فعالیت ورزشی حتی در فضای باز منجر به افزایش آمار ابتلاء به کرونا شد؛ در واقع این امر نه تنها به کاهش مبتلایان کمک نکرد بلکه منجر به تشدید این بیماری با توجه به کاهش تحرک شد.

وی تاکید کرد: انتظار داریم مسئولان در اعمال محدودیت‌های بعدی از تعطیلی ورزش همگانی در فضاهای باز خودداری کنند.

لزوم بکارگیری نیروهای بومی در باشگاه‌های حرفه‌ای اصفهان

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه در تیم‌های حرفه‌ای استان از بازیکنان تولیدی خود باشگاه‌ها برای بخش حرفه‌ای استفاده نمی‌شد و اغلب بازیکنان حرفه‌ای غیر بومی بودند، ابراز داشت: برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه به گونه‌ای است که قصد داریم بیش از گذشته نسبت به بکارگیری بازیکنان بومی در باشگاه‌های حرفه‌ای اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه تقدیر از مقام آوران ورزشی استان اصفهان توسط مدیریت شهری امری ضروری است، ابراز داشت: در استان‌های دیگر مدال آوران برنز به شدت مورد تجلیل قرار می‌گیرند و این در حالی است که در استان اصفهان مدال آوران طلا هم مورد تجلیل قرار نمی‌گیرند.

تعطیلی برخی از باشگاه‌های بخش خصوصی در اصفهان

طباطبایی با بیان اینکه سه هزار باشگاه ورزشی و فضای ورزشی در استان اصفهان وجود دارد، افزود: ۳۰ هزار نفر در این فضاها امرار معاش می‌کردند که با توجه به شیوع کرونا در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نیز مانده‌اند.

وی همچنین به تعطیلی برخی از باشگاه‌های ورزشی بخش خصوصی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: این امر ما را در تأمین سرانه ورزشی مورد نیاز دچار مشکل کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه کاربری ورزشی شهر اصفهان در بحث قانونی نیازمند بازنگری است، افزود: در این زمینه بخش خصوصی تمایل به ایجاد فضاهای ورزشی دارد اما با توجه به منع قانونی به مشکل برخورده است.

سه دلیل چرایی عدم موفقیت تیم‌های اصفهانی در ورزش حرفه‌ای

وی در خصوص چرایی عدم موفقیت تیم‌های اصفهانی در ورزش حرفه‌ای کشور گفت: در این زمینه بی ثباتی مدیریتی، نداشتن اعتبار کافی و تغییر استراتژی‌ها در این زمینه تأثیر بسزایی داشته است.

طباطبایی در خصوص برقراری عدالت محوری در ورزش آقایان و بانوان اظهار داشت: در این زمینه احصای فضاهای ورزشی را در دستور کار داریم، و از بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در استان اصفهان پنج میلیون نفر جمعیت وجود دارد، ابراز داشت: اعتبارات ورزشی در این استان کافی نیست و نمی‌توان برای این جمعیت با اعتبار موجود برنامه‌ریزی درستی را انجام داد.

حال ورزش اصفهان خوب نیست

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای ۱۰۰ برنامه ورزشی در فضای مجازی برای هفته تربیت بدنی ابراز داشت: حال ورزش اصفهان خوب نیست، رویکرد در استان اصفهان نسبت به ورزش قهرمانی تغییر کرده است و باید در این زمینه همه مسئولان به میدان بیایند.

وی در خصوص هدیه شهرداری اصفهان به سهراب مرادی ابراز داشت: از اعضای شورای شهر اصفهان درخواست دارم این موضوع را مجدد پیگیری کنند، سهراب مرادی مجدد می‌تواند مرد طلایی کاروان المپیکی ایران باشد و برای استان افتخار آفرینی کند.

طباطبایی با بیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان در پی احصای مشکلات جوانان و طرح آن در شورای رسیدگی به امور جوانان در استانداری است، ادامه داد: این اداره کل مسئول رفع مشکل ازدواج جوانان نیست و تنها مسئول احصاء کننده مشکلات این قشر است.

سرانه ورزشی استان اصفهان ۴۶ صدم مترمربع است

وی سرانه ورزشی استان اصفهان را ۴۶ صدم مترمربع اعلام کرد و افزود: این سرانه نه بر اساس عدالت بلکه بر اساس چک و چانه زدن برخی از نمایندگان مجلس بوده است که فضاها را در جاهایی ایجاد کرده‌اند که کمترین استفاده را دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۱۰۰ هیئت ورزشی در استان اصفهان داریم، افزود: اعتبارات در اختیار این اداره کل جوابگوی نیاز شهر اصفهان نیست اما سعی داریم از محل این اعتبارات محدود، هیئت‌ها را اداره کنیم.

وی با اشاره به فعالیت ۱۴۰ ایستگاه ورزش صبحگاهی در استان اصفهان ابراز داشت: بخش اعظمی از این جایگاه‌ها در شهر اصفهان است و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ایجاد شده است.