ناتوانی همدان در رعایت فاصله گذاری اجتماعی در حمل ونقل درون شهری

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون خدمات شهری؛ حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای شهر همدان تاکید کرد: توجه بیشتر به ناوگان حمل و نقل عمومی باید از اولویت‌های کاری مدیریت شهری باشد.

گردان با انتقاد از اینکه در ناوگان حمل و نقل عمومی شهری همدان متأسفانه آنگونه که باید اهداف و سیاست‌ها پیش نرفته است، افزود: ناوگان اتوبوسرانی در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های پیش‌بینی شده شورا گام برنداشته است.

وی با اشاره به ایجاد بستر ارائه خدمات به شهروندان به ویژه در حوزه حمل و نقل عمومی، یادآور شد: طبق قانون، دولت و شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی باید یارانه پرداخت کنند و به دلیل مشکلات اقتصادی، در این زمینه دولت به وظیفه خود عمل نکرده و شهرداری سوبسیدها را به تنهایی پرداخت می‌کند.

وی اضافه کرد: حتی سوبسید بلیت اتوبوس‌ها را نیز شهرداری پرداخت می‌کند و مدیریت شهری ناچار است با مشکلات موجود این روند را ادامه دهد.

طرح الکترونیکی کردن پرداخت کرایه اتوبوس‌ها موفق نبوده است

گردان با اشاره به طرح الکترونیکی کردن پرداخت کرایه اتوبوس‌ها، یادآور شد: از زمان شروع این طرح مقرر شد پس از دو سال، تحقق این طرح را به ۷۰ درصد برسانیم که متأسفانه این مهم محقق نشده است.

وی همچنین اضافه کرد: با توجه به شرایط امروز و شیوع ویروس منحوس کرونا، باید پرداخت کرایه اتوبوس و تاکسی به صورت الکترونیکی انجام شود و از آنجایی که تمامی اتوبوس‌های سطح شهر به سیستم پرداخت الکترونیکی مجهز شده‌اند در این شرایط، دریافت نقدی کرایه قابل قبول نیست.

وی در ادامه با اشاره به گلایه‌های مردم از گیشه‌های فروش کارت بلیط، گفت: اغلب مشاهده می‌شود متصدیان این گیشه‌ها از دریافت پول نقد خودداری کرده و یا کف مبلغ برای شارژ تعیین می‌کنند که این قابل قبول نبوده و نباید برای شارژ کارت محدودیت مبلغی ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان همچنین به توقف بیش از زمان تعیین‌شده اتوبوس‌ها در ایستگاه‌ها انتقاد کرد و یادآور شد: طبق بخشنامه ستاد مدیریت مقابله با ویروس‌کرونا، مباحث پروتکل‌های بهداشتی از جمله فاصله اجتماعی، زدن ماسک، ضد عفونی کردن اتوبوس‌ها باید رعایت شود.

کامران گردان با بیان اینکه در رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حوزه حمل و نقل عمومی مباحث فاصله اجتماعی رعایت نمی‌شود، اضافه کرد: با توجه به اینکه ورود افراد بدون ماسک به تاکسی و اتوبوس‌ها ممنوع است بر این اساس برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا رانندگان باید از سوار کردن افراد بدون ماسک جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: اتوبوس‌های شهری باید بر اساس پروتکل‌های بهداشتی جابجایی مسافران را داشته باشند و از توقف بیش از زمان معین و نیز پذیرش مسافران بیش از ظرفیت اسمی تعیین شده بپرهیزند.

گردان به رعایت تعداد ظرفیت سرنشینان تاکسی‌ها هم اشاره کرد و یادآور شد: با اجرای طرح رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی وسایل حمل و نقل عمومی، بنا شده تاکسی‌ها به جای چهار سرنشین سه سرنشین سوار کنند که در این راستا کرایه نفر چهارم بین سایر مسافران سرشکن شده است و رانندگان نباید بیشتر از سه نفر سوار کنند.

استفاده از روش نوین در ارائه خدمات تاکسیرانی

رئیس کمیسیون خدامت شهری شورای شهر همدان ادامه داد: همچنین تاکسیرانی باید برای رضایتمندی بیشتر مردم و افزایش درآمد رانندگان تاکسی و نوع فعالیت آنها نوآوری داشته از مدیریت روش سنتی به سوی روش‌های نوین حرکت کند.

گردان به بخشنامه وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر همکاری تاکسیرانی با شرکت تاکسی اینترنتی نیز اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت تاکسی اینترنتی در شرایط کنونی می‌تواند کمک کننده باشد چرا که در امر کاهش توقف و خواب زیاد تاکسی در ایستگاه‌ها و نیز در افزایش درآمد تاکسیرانان مؤثر بوده نیز درآمد پایداری برای سازمان تاکسیرانی به دنبال خواهد داشت.

گردان با بیان اینکه از تعداد تاکسی‌های سطح شهر ۱۰۰ دستگاه اضافه بر ظرفیت شهر است، یادآور شد: می‌توانیم از این پتانسیل در شرکت‌های اینترنتی استفاده کنیم و این باعث رونق درآمد تاکسی دار نیز می‌شود.

ضرورت ارائه تسهیلات به تاکسیرانان همدانی

رئیس شورای شهر همدان هم با تاکید بر اینکه حقوق عامه را باید در نظر گرفت، گفت: برای رسیدن به حمل و نقل عمومی درون شهری مناسب و تسهیل در تردد شهروندان، باید تسهیلات و بسته‌های تشویقی برای رانندگان تاکسی فراهم شود.

سید مسعود عسگریان با بیان اینکه ارائه خدمات اینترنتی در حوزه حمل و نقل عمومی، تسهیل در خدمات دهی و رضایتمندی مشتریان را به دنبال دارد، اضافه کرد: ارائه تسهیلات به تاکسیرانان به منظور رونق بازار کار برای آنها و اینکه در صف‌های طولانی منتظر نمانند تا چرخش فعالیت آنها نیز افزایش یافته و درآمد بهتری داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی مدون و با توجه به شرایط کنونی و تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید زمان حرکت و توقف در حوزه اتوبوسرانی با دقت بیشتری تعیین شود.