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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۳

مدیرکل هواشناسی استان تهران:

آسمان استان تهران تا ۵ روز آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود

آسمان استان تهران تا ۵ روز آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به کاهش موقتی غلظت آلاینده‌ها در پایتخت گفت: آسمان استان تهران تا ۵ روز آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود.

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت جوی و آب و هوایی امروز در استان تهران اظهار داشت: غلظت آلاینده‌ها در پایتخت امروز به طور موقت کاهش خواهند یافت و جوی پایدار را خواهیم داشت.

جلالی با بیان اینکه برای ۵ روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری، گاهی با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود گفت: از عصر چهارشنبه به تدریج از پایداری هوا کاسته خواهد شد و بهبود کیفیت هوا انتظار می‌رود.

مدیر کل هواشناسی استان تهران عنوان داشت: حداکثر دمای هوای امروز در استان تهران ۲۴ درجه سانتی گراد و حداقل دما ۱۲ درجه سانتی گراد خواهد بود.

کد مطلب 5050282

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