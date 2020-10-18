آسمان استان تهران تا ۵ روز آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت جوی و آب و هوایی امروز در استان تهران اظهار داشت: غلظت آلاینده‌ها در پایتخت امروز به طور موقت کاهش خواهند یافت و جوی پایدار را خواهیم داشت.

جلالی با بیان اینکه برای ۵ روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری، گاهی با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود گفت: از عصر چهارشنبه به تدریج از پایداری هوا کاسته خواهد شد و بهبود کیفیت هوا انتظار می‌رود.

مدیر کل هواشناسی استان تهران عنوان داشت: حداکثر دمای هوای امروز در استان تهران ۲۴ درجه سانتی گراد و حداقل دما ۱۲ درجه سانتی گراد خواهد بود.