دستیابی به دانش فنی تولید واکسن کرونا/ جهش ویروس مانع تولید واکسن

دکتر حسین وطن پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما در ایران پا به پای کشورهای پیشرفته در حوزه واکسن کرونا با توجه به اینکه دانش تولید واکسن را در کشور داریم، فرآیند آن را شروع کرده‌ایم اما اساساً روند تولید واکسن یک روند طولانی و وابسته به پروتکل‌های واکسیناسیون سازمان بهداشت جهانی است.

وی افزود: در حوزه تولید اقدامات اولیه را شروع کرده‌ایم و با توجه به فازهای مختلف، فاز حیوانی را طی کرده و بعد باید وارد فازهای دیگر شود. در حال طی این مسیر هستیم.

رئیس دفتر فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: اینکه واکسن چقدر بتواند درمان اصلی کرونا باشد یا خیر هنوز هم تردیدهایی وجود دارد و با توجه به جهش‌های بسیار زیاد و متعدد کروناویروس، احتمال اینکه به یک واکسن واحد دسترسی پیدا کنیم با تردید مواجه است. اکنون روسیه اعلام کرده است که واکسن را در اختیار دارد و چین هم تزریق واکسن را شروع کرده است.

وی افزود: روسیه از کشورهایی است که اعلام کرده است واکسن را دارد و با ایران هم همکاری دارد. پیش از این اطلاعاتی درباره واکسن روسیه منتشر نشده بود اما اخیراً اعلام کرده است که اطلاعات را در اختیار سازمان بهداشت جهانی می‌دهد. هر کشوری که می‌خواهد درباره کرونا واکسن تهیه کند باید اطلاعات تولید و روند آن را به سازمان بهداشت جهانی ارائه کند. با این اعلام از سوی روسیه، زمینه همکاری ایران با این کشور در حوزه واکسن کرونا فراهم شده است.

وطن پور درباره همکاری‌های بین‌المللی در زمینه واکسن کرونا گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم که چین یا روسیه هر کدام فرصت مناسب‌تری برای همکاری داشته باشند آن را استفاده خواهیم کرد و برای دسترسی به واکسن تلاش خواهیم کرد. اما واکسن هم مانند داروهایی که مورد استفاده کرونا قرار می‌گیرد مورد تردید جامعه جهانی است.

وی افزود: ابتدا داروهایی مطرح می‌شد که اثربخشی خوبی دارند اما الان مشخص شده است که آن داروها هم تاثیر چندانی در روند بهبودی بیماران نداشته است و عملاً یک دارو به صورت موثر برای همه بیماران مبتلا به کرونا مورد استفاده قرار نگرفته است. برخی از داروها تاکنون بر روی برخی از بیماران اثربخشی داشته و همان داروها برای برخی از بیماران اثربخش نبوده و از همین رو برای همه تایید نمی‌شود.

رئیس دفتر فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: با توجه به اینکه مطرح می‌شود یک فرد ممکن است چندبار مبتلا شود این تردید در مورد واکسن هم جدی تر می‌شود. بنابراین واکسن هم ممکن است چندان موثر نباشد.

وی تاکید کرد: با این وجود ایران از لحاظ دانشی نباید از دنیا عقب باشد. چون مسائل اقتصادی هم در این زمینه اهمیت دارد و واکسنی که می‌توان با قیمت ارزان‌تری در اختیار داشت اگر دانش آن را نداشته باشیم، با قیمت بالاتری مجبور می‌شویم که آن را تهیه کنیم. در این زمینه شرکت‌های دانش بنیان فعال هستند و امیدواریم واکسن کرونای داخلی را در کنار واکسن‌های خارجی کرونا داشته باشیم.