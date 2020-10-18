به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ساخت استخرها در سازه‌های مرتفع یکی از ارزشمندترین ایده‌ها به شمار می‌آید که معماری کلاسیک و یا مدرن در آنها جایگاه خاصی دارند. زندگی انسان در گذشته با محدودیت‌هایی همراه بوده است. همین موضوع در ساخت سازه‌ها، ساختمان‌ها و چه بسا استخرها تأثیر بسزایی داشت. استخرها و آبگیرهایی که در گذشته ساخته می‌شد عموماً خارج از سازه‌ها و ساختمان‌ها طراحی می‌شدند.

چنین موردی ساخت استخرها را با خلاقیت‌هایی روبه‌رو کرده و آن را از محدودیتی که در گذشته خود به دام آن افتاده بودند، رها ساخته است. حال امروزه نه تنها استخرهایی در عمق زمین، بلکه در بالاترین و مرتفع‌ترین مکان‌های شهر نیز ساخته می‌شوند. هر چند نیاز انسان به زیبایی سیری ناپذیر بوده و نمی‌دانیم در آینده‌ای نه چندان دور با چه خلاقیت‌هایی از این دست رو به خواهیم شد. البته باید توجه داشت که آب بندی سقف سازه یا به عبارتی عایق بندی سقف یکی از اقدامات ایمنی برای ساخت چنین استخرهایی می‌باشد که باید در اولویت توجه قرار بگیرد.

شرایط مهندسی سازه

یکی از علت‌هایی که موجب عدم دسترسی به ساخت استخرهای مرتفع در گذشته شده بود، عدم آگاهی از شرایط مهندسی سازه و عدم دسترسی لازم به علم آن بود. با دسترسی به چنین موضوعی نه تنها ساخت استخرها در داخل ساختمان‌ها هموار شد بلکه استخرهایی در طبقات برج نیز ساخته شد.

فونداسیون سازه‌های آبی

در بحث مهندسی، فونداسیون یکی از اجزای مهم سازه‌ها محسوب می‌شود. این سازه‌های مهم درست با سطح زمین در ارتباط بوده و نیروی بار اجزای ساختمان را به سطح زمین انتقال می‌دهند. در برخی از موارد فونداسیون با پی ساختمان‌ها به اشتباه گرفته می‌شود، این در حالی است که فونداسیون همان قطعه یا عضو بتن آرمه بوده و پی ساختمان به خاک زیر فونداسیون مربوط می‌شود.

در بحث ساختن استخرهای آبی باید به هر دو موضوع توجه لازم را داشت. این استخرها بنا به این که از چه نوعی (استخرهای هم سطح با زمین و یا استخرهای مرتفع) ساخته می‌شوند، می‌توانند مورد پی ریزی ها و فونداسیون‌های متفاوتی نیز قرار بگیرند. به طور مثال نوع فونداسیون سازه‌های آبی را می‌توان به نسبت نوع خاک محل احداث سازه، ارتفاع برج و یا ساختمان مورد نظر، وزن سازه و طبقاتی که قرار است در آن استخر ساخته شود، پی ریزی کرد. عمق، طول و عرض سازه، تیپ فونداسیون آن را تعیین خواهد کرد.

علاوه بر علم به شرایط مهندسی سازه‌های آبی، توجه به امنیت آن از جمله موارد دیگری است که نقش مهمی را در ایجاد چنین فضاهایی ایجاد می‌کند. آب بندی خود سازه آبی، آب بندی سقف و یا عایق بندی رطوبنی سقف از جمله شرایط و مواردی می‌باشد که در امنیت آن نقش بسیار مهمی را دارد. به عبارتی با عایق رطوبتی استخرها و سقف آنها می‌توان به امنیت هر بیشتر آن‌ها دست یافت.

تفکرات مهندسی نوین و طرح اجرایی استخر

بنا به مطالب گفته شده، شرایط مهندسی سازه و سایر عوامل موجود این امکان را در اختیار مهندسان قرار نمی‌داد که بتوانند سازه را بر روی سطح زمین و یا نزدیک به فونداسیون سازه بسازند. به همین دلیل برای ساخت سازه‌های آبی درون ساختمانی چاره‌ای دیگر اندیشیده شد، چرا که در صورت اجرای چنین امری سازه را با مشکلات بسیاری روبه رو می‌کرد. علت به وجود آمدن چنین مشکلاتی را می‌توان به عدم آب بندی کامل و صددرصدی استخرها مربوط دانست. آب بندی سقف یا به عبارتی عایق بندی سقف سازه، از جمله موضوعاتی است که در این زمینه به آن توجه لازم شده است.

اهمیت آب بندی استخر

قطعاً جانمایی نادرست استخرها، شالوده سازی سازه را به طور کل از بین برده و هزینه‌های صرف شده برای ان را نیز به هدر خواهد داد. یون کلر موجود در آب استخر و تسویه کننده‌های شیمیایی که برای پاک سازی آب درون محفظه استفاده می‌شوند باعث نفوذ مواد مضر به داخل بتن فونداسیون شده و تخریب کلریایدها را در پی خواهند داشت. در نتیجه چنین امری شاهد گسیختگی کوتاه مدت بتن، فرسایش و کاهش مقاوت آن خواهیم بود. همین عامل تأثیر بسزایی در انتخاب طبقات بالای ساختمان‌ها و برج‌ها برای ساخت سازه‌های آبی و استخرها شده است. لزوم آب بندی سقف و یا به عبارتی عایق بندی سقف سازه به منظور ایجاد ایمنی و افزایش مقاومت سازه حرف اول را می‌زند.

اجرای طرح احداثی در برج تات الهیه توسط مهندسی ما دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

* این سازه در طبقه ۲۴ و ارتفاع بیش از ۱۰۰ متر ساخته شده است.

* طراحی سازه استخر و جکوزی الهیه بر اساس مشخصات فنی ارائه شده صورت گرفته است.

* دیتایل اجرای ابنیه، تأسیسات مکانیک و الکتریک برای چنین مجموعه‌ای تهیه شده است.

* به منظور آب بندی سازه‌ی نام برده شده، از بتن‌های مقاوم و آب بندی استفاده کرده ایم که دارای قابلیت خود ترمیمی در ترک‌های انقباضی خود می‌باشند. (مراجعه به سایت شرکت فناوران سد آب، محصول GS-۱۰۰)

* استفاده از محصولات تخصصی درزگیر آب بند از دیگر ویژگی‌های این مجموعه می‌باشد.( sealant joint GS-injection Grout – Polysolphide)

* در استخرهای ساخته شده در ارتفاعات برخ، مهندسی ما با ابتکار عمل خویش از پوشش آب بند غشایی پایه سیمانی با قابلیت کشسانی بیش از ۱۸۰% (GS – ۲۰۲ Flexible) بهره جسته اند.

* علاوه بر این، پوشش آب بند مقاوم حرارتی با قابلیت ۸۰۰ درصد کشسانی تخصصی جکوزی (GS- ۵۰۰۰) از دیگر موارد مثبتی می‌باشد که در این مجموعه به صورت منحصر به فردی به کار گرفته شده است.

درباره ما

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر درمورد محصولات نام برده شده برای این مجموعه، می‌توانید به سایت شرکت فناوران سدآب مراجعه کرده و یا با دفتر مرکزی تماس حاصل کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.