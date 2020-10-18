به گزارش خبرنگار مهر، در آئین صبحگاه یگان‌های نیروی انتظامی شهرستان آستارا که صبح یکشنبه در محوطه ستاد عملیاتی فرماندهی هنگ مرزی برگزار شد، مسئولان شهرستان و فرماندهان نظامی و انتظامی از یگان‌های مستقر در میدان سان دیده و به تصاویر شهدای این شهرستان مرزنشین ادای احترام کردند.

امام جمعه آستارا در این مراسم با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در زمینه امنیت و اهمیت آن در جامعه اظهار کرد: نبود امنیت جامعه را دچار خفگی و هرج و مرج می‌کند و امنیت کنونی در جامعه حاصل تلاش نیروی انتظامی مقتدر است.

حجت الاسلام کاظم حافظ‌نیا با بیان اینکه پلیس در جمهوری اسلامی باید سرشار از معنویت باشد، افزود: اقتدار نیروی انتظامی با اتکا به معنویت حاصل شده است.

وی با تاکید بر تقویت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: اقتدار نیروهای مسلح کشورمان در منطقه زبانزد است.

فرمانده هنگ مرزی آستارا نیز در این مراسم با اشاره به توانمندی، اقتدار و کارآمدی نیروهای انتظامی، اظهار کرد: همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ناجا، ارتش، سپاه و بسیج همگی در خدمت امنیت و آسایش مردم هستند.

سرهنگ نوذر مرادی، تصریح کرد: یاد و خاطره شهدای گرانقدر تابلوی ارزشمندی از توانمندی‌های ایران اسلامی در مقابل دسیسه‌های دشمنان است.

در این مراسم از افسران، کارکنان و سربازان نمونه هنگ مرزی و نیروی انتظامی شهرستان آستارا، خانواده‌های شهدا، بازنشستگان نیروهای مرزبانی و انتظامی و همچنین نوجوان مرزبان آستارایی با اهدای جوایزی تجلیل به عمل آمد.