علی اصغر علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: عصر دیروز در پی تماس تلفنی با (شماره ۱۱۲) مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان ایلام مبنی بر سقوط یک نفر در ارتفاعات سد میمه شهرستان دهلران بلافاصله تیم پایگاه امداد و نجات هلال احمر بیشه دراز به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: نجاتگران هلال احمر با همکاری نیروهای مردمی و اورژانس با دسترسی به فرد مصدوم که از ناحیه ران، مچ و دست دچار شکستگی شده بود اقدامات اولیه امدادی را بر روی وی انجام دادند.

وی ادامه داد: نجاتگران هلال احمر با همراهی و کمک نیروهای مردمی و اورژانس با استفاده از تجهیزات کوهستان مصدوم را از مسیرهای سخت و صعب العبور به پایین کوه منتقل و جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند.

وی افزود: ندای امداد ۱۱۲ هلال احمر به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به هموطنان است و نیروهای جمعیت هلال احمر استان ایلام در حوادث مختلف آماده امدادرسانی به هموطنان هستند.