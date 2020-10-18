هم افزایی نهادهای انتظامی و امنیتی عامل اصلی کاهش جرائم است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح یکشنبه در مراسم صبح‌گاه‌عمومی فرماندهی انتظامی استان، ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول و هفته نیروی انتظامی، با بیان اینکه دستیابی به آمار مطلوب در حوزه کاهش وقوع جرم در استان، نمود عینی تلاش، فداکاری، ایثارگری، هوشیاری و برنامه ریزی نیروی انتظامی است، بیان داشت: در حالی که هرمزگان بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و مرز دریایی دارد و موقعیت مناسبی برای فعالیت قاچاقچیان به دلیل شرایط خاص استان فراهم شده است، اما از نظر امنیت و آرامش و نظم عمومی در شرایط مطلوبی به سر می بریم.

استاندار هرمزگان توسعه پایدار و رشد کشور را مستلزم تأمین امنیت پایدار دانست و گفت: اقتدار ما در دو حوزه سرزمینی و برون سرزمینی در حوزه نظامی و دیپلماسی خارجی باعث شده است که دشمن دچار درماندگی شود و تحریم های تسلیحاتی پس از ۱۰ سال در سایه همین اقتدار برداشته شد.

همتی، ضمن اشاره به نقش هدایت‌گر و حمایت‌گر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تحقق اقتدار و ارتقاء امنیت درون و برون سرزمینی، افزود: نقشه شوم دشمنان اسلام و توطئه بزرگی مانند داعش در کشور سوریه و عراق که به فرماندهی سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی و حماسه آفرینی جوانان رشید این مرز و بوم خنثی شد، جز با هدایت رهبر معظم انقلاب و دیپلماسی حاصل از منطق و عقلانیت محقق نمی شد.

رئیس شورای تأمین استان، امنیت پایدار و متمایز کنونی نسبت به دیگر کشورها را، محصول فداکاری ملت ایران و هماهنگی، انسجام و وحدت همه مسئولان نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: اگرچه اختلاف نظرهایی ممکن است در برخی مسائل وجود داشته باشد اما در راستای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی همه مسئولان نظام همیشه در کنار هم بوده و هستند.

وی تصریح کرد: جنگ اقتصادی دشمن در برخی موارد به مراتب از جنگ هشت ساله و دفاع مقدس سخت‌تر است، چرا که در جنگ اقتصادی همه خانواده ها از دریچه اقتصاد مورد حمله قرار گرفته اند.

همتی، استفاده همه جانبه از امکانات و ابزارهای موجود را در راستای خنثی سازی تلاش دشمن در این عرصه مهم ارزیابی کرد و گفت: امروز همانطور که دشمن در عرصه دفاعی و نظامی جرأت و قدرت مقابله با ایران اسلامی را ندارد، باید در این عرصه نیز خود را آن‌قدر قوی کنیم که جایی برای نفوذ دشمن باقی نگذاریم.

در مراسم صبحگاه عمومی فرماندهی انتظامی استان، حجت الاسلام عبادی زاده نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس به ایرادی سخنرانی پرداخت و سردارجعفری فرمانده انتظامی استان نیز گزارشی از اقدامات و عملکرد نیروی انتظامی هرمزگان در بخش های مختلف را ارائه کرد.