صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستادهای فرماندهی انتظامی در هشت شهرستان استان سمنان همزمان با صبح یکشنبه و در آغاز هفته نیروی انتظامی میزبان صبحگاه مشترک نیروهای مسلح و انتظامی، با حضور مسئولان ارشد شهرستانی و استانی بودند.

این صبحگاه مشترک در حالی با حضور فرماندهان انتظامی در شهرستان‌های هشت‌گانه این استان برگزار شد که تشریح برنامه‌ها و شرح نامگذاری ایام هفته ناجا در زمره برنامه‌های محوری این صبحگاه مشترک بود.

طبق اعلام روابط عمومی ناجای استان سمنان، هفته نیروی انتظامی از امروز بیست و هفتم مهرماه ۹۹ با شعار «با هم برای امنیت و سلامت» آغاز می‌شود همچنین به دلیل شیوع بیماری کرونا از رژه یگان‌های انتظامی و نظامی استان سمنان خبری نیست.

بر طبق برنامه اعلامی ناجا، نخستین روز از هفته ناجا یعنی یکشنبه ۲۷ مهرماه با شعار «اقتدار توأم با رأفت، هوشمندی و خدمت صادقانه» نامگذاری شده است همچنین برای روز دوشنبه ۲۸ مهرماه شعار «مشارکت عمومی، پیشگیری اجتماعی و توسعه امنیت» و برای روز سه شنبه ۲۹ مهرماه «امنیت اقتصادی، کمک به تولید، آسایش عمومی» انتخاب شده است،

روند نامگذاری دیگر ایام هفته ناجا نیز به این شکل است برای روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه «آموزش همگانی، نظم و قانون مداری، فرهنگ ترافیک» برای پنجشنبه اول آبان ماه «مرزبانی، ایثار و جوانمردی، همگامی با مرزنشینان» و برای روز جمعه دوم آبان ماه نیز عنوان «سلامت خانواده، فضای مجازی پاک، جامعه امن» انتخاب شده است.

حضور فرماندهان سپاه و ارتش در صبحگاه مشترک امروز ناجا در هشت شهرستان استان سمنان از نکات قابل توجه این روز بود. قرار است برنامه‌های هفته ناجا به صورت محدود به دلیل شیوع کرونا در سطح استان برگزار شود.

گفتنی است در آئین صبحگاه مشترک همزمان با نخستین روز از هفته ناجا، تعدادی از یگان‌ها و نیروهای ممتاز در رسته‌های مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند.