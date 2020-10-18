محمد ابراهیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت حمید سوریان و روند درمان وی اشاره کرد و گفت: سوریان چندی پیش با علائم ابتلاء به کرونا اقدام به انجام تست کرد که نتیجه تست مثبت و وی بلافاصله تحت نظر پزشکان در منزل قرنطینه شد. من طی آخرین تماسی که با او و برادرش داشتم مشخص شد که سوریان فوراً اقدامات درمانی را آغاز کرده و هم اکنون در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه جای هیچ نگرانی نیست و وی با توجه به شرایط قرنطینه‌ای در منزل، مشغول درمان است.

سخنگوی فدراسیون کشتی به انجام تست از تمامی اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی هم اشاره کرد و گفت: روز گذشته تمامی نفرات دعوت شده به اردو اعم از کشتی گیران و اعضای کادر فنی، تست کرونا دادند که خوشبختانه هیچ مورد مثبتی در این جمع وجود نداشت. در همین راستا اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های جهانی از امروز در خانه کشتی آغاز شد.

امامی در پایان با آرزوی سلامتی برای تمامی بیماران کرونایی گفت: فدراسیون کشتی نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مسابقات و اردوها با جدیت و حساسیت بسیار زیادی رفتار می‌کند تا مبادا کسی از اهالی کشتی دچار مشکل نشود. امیدوارم سایه سنگین این بیماری هر چه سریع‌تر از آسمان ایران و جهان کنار برود و روال طبیعی به زندگی مردم بازگردد.

رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه در شهر بلگراد کشور صربستان برگزار می‌شود که در همین راستا اردوی تیم ملی کشتی آزاد ایران از روز جمعه و اردوی فرنگی‌کاران از امروز یکشنبه آغاز شد.