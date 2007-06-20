مهدی فرجی درباره مستندی که اخیراً حاتمی کیا برای شبکه دو تهیه کرده به خبرنگار مهر گفت: "این مستند که هنوز نامی ندارد مربوط به سال های دفاع مقدس است. در آن سال‌ها برنامه مستندی از یکی از شبکه‌های خارجی ایتالیایی پخش شد. حاتمی کیا با تحقیقی که درباره این حادثه انجام داد، تصمیم گرفت در قالب برنامه مستند واقعیت این واقعه را به تصویر بکشد و ببیند اتهامی که در آن مقطع به جمهوری اسلامی ایران زده شد، درست بود یا نه."

مدیر شبکه دو سیما در ادامه افزود: "حاتمی کیا در واقع قصد دارد برخی برنامه های مستند را نقد کند و اینکه مستندها باید حتماً استناد به سند تاریخی و قانونی داشته باشند. علاقه وی به این موضوع بعد از انجام برخی مذاکرات منجر به تهیه این مستند شده است. تصویربرداری مستند هم تمام شده و هم اکنون مرحله تدوین را سپری می‌کند. ضمن اینکه هنوز زمان پخش آن مشخص نشده است."

وی در ادامه اشاره کرد: "مستند حاتمی کیا کاری خوب و فاخر است و اگر آنطور که باید و شاید به جزئیات حادثه پرداخته باشد، می تواند حرف هایی جدی و خوب درباره کارهای مستند بزند. به نظرم اثر به عنوان اثری ویژه و متفاوت در عرصه مستند است. البته به دلیل اینکه حاتمی کیا علاقمند است موضوع مستند لو نرود، به همین دلیل توضیح زیادی نمی توانم درباره این مستند بدهم."

فرجی درباره دیگر مجموعه های شبکه دو سیما گفت: "فیلمنامه مجموعه "میوه ممنوعه" مراحل نگارش را سپری می‌کند. کار دیگری با عنوان "داداشی" داریم که محلوجیان آن را نوشته‌ است. اسلامی نیز تهیه‌کنندگی این کار را بر عهده دارد و امیدواریم این کار امسال کلید بخورد، چرا که کار خوب و فاخری خواهد بود."

مدیر شبکه دو سیما با اشاره به تولید انیمیشن در این شبکه گفت: "امسال در بخش کودک دو ساختار را افزایش می دهیم. یکی ساختار انیمیشن که بودجه ای هم برای آن پیش بینی کردیم و دیگری ساختار نمایشی در برنامه های کودک. فیلم های داستانی روزانه هم برای کودکان تهیه و پخش می‌کنیم. این دو ساختار سال های 86 و 87 به لحاظ کمی و کیفی در شبکه دو رشد خواهد داشت."