توضیح دفتر شورای عالی صلح افغانستان درباره سفر «عبدالله» به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر شورای عالی مصالحه با اشاره به سفر «عبداله عبدالله» رئیس این شورا به ایران، اعلام کرد که این سفر به دنبال سلسله سفرهای منطقه‌ای عبدالله با هدف جلب حمایت آن کشور از تلاش‌های صلح در افغانستان صورت می‌گیرد.

عبدالله عبدالله نیز شخصاً در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که به سلسله‌ی سفرهای منطقه‌ای برای جلب حمایت از تلاش‌های صلح، به دعوت رسمی ایران، در رأس هیأت عالی‌رتبه به تهران سفر کرده است.

گفته شده که عبدالله در این سفر با رئیس جمهوری، وزیر خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای امنیت ملی، وزیر نیرو و برخی مقام‌های دیگر ایران دیدار خواهد کرد.

«مجیب الرحمن رحیمی» مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در این رابطه گفت: عبدالله عبدالله در این سفر مقام‌های ایرانی را در جریان آخرین تحولات و پیشرفت‌های مذاکرات صلح افغانستان قرار خواهد داد.

رییس شورای‌عالی مصالحه ملی افغانستان پیش از سفر به تهران به پاکستان و دهلی نو سفر کرده و در تلاش برای حمایت از روند صلح افغانستان است تا مذاکرات با طالبان در دوحه به پایان دائمی جنگ در افغانستان منجر شود.

شماری از مقام‌های دولتی، وزارت امور خارجه و اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، عبدالله عبدالله را در این سفر همراهی می‌کنند.