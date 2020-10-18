پروژه های مدیریت زباله در مازندران پیوست زیست محیطی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان صبح یکشنبه در جلسه مدیریت زباله شهرستان آمل با تاکید بر اینکه دفن زباله در محل‌های غیراستاندارد از سوی شهرداری‌ها پذیرفتنی نیست، افزود: از توان تشکل‌های مردم نهاد و بخش خصوصی که دانش بالایی در بحث مدیریت پسماند دارند باید بیش از گذشته استفاده شود.



وی تصریح کرد: تفکیک زباله از مبدا نیاز به فرهنگ‌سازی و جدیت بیشتر شهرداری‌های استان دارد.



معاون استاندار مازندران ادامه داد: با توجه به تجربیاتی که از مدیریت زباله در استان به دست آمده، نباید اجازه دهیم محیط زیست استان بیش از شرایط موجود، آسیب ببیند.



رازجویان با اشاره به تأسیس سازمان مدیریت پسماند در استان، افزود: انتظار می‌رود این سازمان بتواند بحث زباله در استان را به شکل یکپارچه مدیریت کند.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با تاکید بر اینکه مدیریت زباله در اولویت استان قرار داد، افزود: مازندران یک استان گردشگرپذیر و ملی محسوب می‌شود که در طول سال پذیرای مسافرین بسیاری است لذا انتظار می‌رود برای مدیریت بهتر زباله در این استان بودجه مناسبی تخصیص داده شود تا پروژه‌های مربوطه مانند کارخانه زباله‌سوز ساری هر چه زودتر پایان یابد و علاوه برای تمام پروژه‌های مدیریت زباله در استان باید پیوست زیست محیطی داشته باشد.