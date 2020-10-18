امروز آخرین مهلت انتخاب رشته های علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که از روز سه شنبه ۲۲ مهر ماه آغاز شده بود، امروز یکشنبه به پایان می‌رسد.

تمامی داوطلبان شرکت کننده در رشته‌های گروه امتحانی علوم پزشکی که در آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته/گرایش آنها در دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شده است، می‌توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org نسبت به انتخاب یک رشته و حداکثر ۲۰ محل اقدام کنند.

نتایج انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی تا هفته دوم آبان ماه اعلام خواهد شد.