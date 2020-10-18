معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، با حکم علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

در متن حکم قبادی آمده است: نظر به مراتب شایستگی، تعهد و تجربه ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان معاون بازرگانی داخلی منصوب می‌شوید تا نسبت به تأمین بهنگام و کم هزینه کالاهای مورد نیاز مردم و ایجاد بازار رقابتی تلاش نمائید.

تهیه برنامه‌های اقتضائی و تمهیدات لازم برای رویارویی با نارسایی‌های احتمالی عملکرد بازار، کاهش هزینه‌های تأمین از طریق بازار آرایی و یکپارچه سازی نظام تأمین و توزیع، کاهش تصدی گری های دولت در کارها و سپردن حداکثری امور به تشکل‌ها و اصناف و همچنین ترویج و بهره گیری از فناوری اطلاعات در نظام توزیع به منظور روان سازی و کاهش هزینه‌ها از رئوس برنامه‌های عملیاتی آن معاونت تعیین شده است.