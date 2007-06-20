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۳۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۱۱

اولین لیگ تیراندازی کشور تیر ماه برگزار می شود

نخستین لیگ تیراندازی کشور با حضور 14 تیم از بانوان و مردان اواخر تیرماه سال جاری به میزبانی استان تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین لیگ تیراندازی کشور بعد از یک ماه وقفه و انجام هماهنگی های لازم زمان برگزاری خود را شناخت. این لیگ 22 تیرماه با حضور هفت تیم از بانوان در تهران استارت خواهد خورد. دربخش بانوان تیمهای همدان، اصفهان، تهران ، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی و دو تیم باشگاهی نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران شرکت می کنند.

مسابقات مردان نیز به میزبانی تهران و با حضور تیمهایی چون فارس، قزوین، تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان به همراه دو تیم باشگاهی نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران مسابقات خود را از پنجم مرداد ماه به میزبانی تهران برگزار می کند.

طبق قانون سازمان لیگ تیراندازی کشور هر تیم موظف است در هر رشته تفنگ و تپانچه با 6 تیرانداز رسمی قرارداد امضاء کند و در هر مسابقه نیز تنها سه ورزشکار خود را شرکت دهد.

کد مطلب 505035

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