مجری فصل چهارم «به اضافه مستند» تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل چهارم برنامه تلویزیونی «به اضافه مستند» به زودی در دکور جدید و ساختار تازه روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت و مجری جدید این برنامه در فصل چهارم، امین قدمی مستندساز کشور است. از جمله آثار مستند او می‌توان به «روزگار یک چهل ساله»، «سلام بر علی پسر موسی» و ... اشاره کرد.

یاسر فریادرس تهیه‌کننده و ‌محسن کریمیان کارگردان فصل جدید «به اضافه مستند» هستند و رضا کردلو نیز سردبیر جدید این برنامه خواهد بود.

اجرای بخش میز نقد این برنامه نیز بر عهده امیر ابیلی و سعید هاشم‌زاده از منتقدان سینمایی است.

مرکز مستند سوره مجری طرح فصل جدید «به اضافه مستند» است.

از دیگر عوامل این برنامه می‌توان به محمدحسین امیری مدیر تولید، احمد خلیل‌اول مدیر تصویربرداری و محمدحسین ابراهیمی صدابردار اشاره کرد.

«به اضافه مستند» مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که به پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون و بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند می‌پردازد.