افزایش ۲۴ درصدی ورود خودرو به گیلان/ ۱۹۸ هزار خودرو وارد شد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد وسایل نقلیه طی سه روز گذشته در محورهای استان گیلان، اظهار کرد: در این مدت ۱۹۸ هزار و ۲۰۷ خودرو وارد استان و بیش از ۱۸۶ هزار خودرو نیز از محورهای گیلان خارج شده اند.

وی به مقایسه آمارها با چهار روز قبل از آغاز تعطیلات نیز اشاره کرد و گفت: در مقایسه با این مدت از نظر ورود خودرو با افزایش ۲۴ درصدی و از نظر خروج نیز ۱۳ درصد افزایش شاهد بوده ایم.

مدیرکل راهداری گیلان ادامه داد: بیشترین میزان ورود خودرو در روز چهارشنبه با ۵۸ هزار و ۸۸۶ وسیله نقلیه و بیشترین خروج روز گذشته با ۶۱ هزار و ۷۵۹ خودرو بوده ثبت شده است.

وی همچنین به پر ترددترین محورهای استان گیلان نیز اشاره و تصریح کرد: محور آزادراه قزوین رشت با بیش از ۳۰ هزار خودرو بیشترین ورود و همچنین همین محور با ۳۰ هزار و ۹۴۷ خودرو بیشترین خروج را نیز داشته است.