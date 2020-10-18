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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۹

در ۳ روز گذشته؛

افزایش ۲۴ درصدی ورود خودرو به گیلان/ ۱۹۸ هزار خودرو وارد شد

افزایش ۲۴ درصدی ورود خودرو به گیلان/ ۱۹۸ هزار خودرو وارد شد

رشت- مدیرکل راهداری گیلان با اشاره به ورود بیش از ۱۹۸ هزار خودرو به این استان طی سه روز گذشته، گفت: در مقایسه با چهار روز قبل از تعطیلات افزایش ۲۴ درصدی داشته ایم.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد وسایل نقلیه طی سه روز گذشته در محورهای استان گیلان، اظهار کرد: در این مدت ۱۹۸ هزار و ۲۰۷ خودرو وارد استان و بیش از ۱۸۶ هزار خودرو نیز از محورهای گیلان خارج شده اند.

وی به مقایسه آمارها با چهار روز قبل از آغاز تعطیلات نیز اشاره کرد و گفت: در مقایسه با این مدت از نظر ورود خودرو با افزایش ۲۴ درصدی و از نظر خروج نیز ۱۳ درصد افزایش شاهد بوده ایم.

مدیرکل راهداری گیلان ادامه داد: بیشترین میزان ورود خودرو در روز چهارشنبه با ۵۸ هزار و ۸۸۶ وسیله نقلیه و بیشترین خروج روز گذشته با ۶۱ هزار و ۷۵۹ خودرو بوده ثبت شده است.

وی همچنین به پر ترددترین محورهای استان گیلان نیز اشاره و تصریح کرد: محور آزادراه قزوین رشت با بیش از ۳۰ هزار خودرو بیشترین ورود و همچنین همین محور با ۳۰ هزار و ۹۴۷ خودرو بیشترین خروج را نیز داشته است.

کد مطلب 5050358

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