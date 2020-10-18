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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۲

افزایش برد خودروی تسلا با به‌روزرسانی نرم افزاری

افزایش برد خودروی تسلا با به‌روزرسانی نرم افزاری

برای افزایش برد خودروهای برقی تسلا لزوماً نیازی به خریداری یک مدل جدید از آنها نیست و تنها با یک به‌روزرسانی نرم افزاری می‌توان این کار را انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، تسلا برای افزایش برد خودروهای برقی تسلا یک بسته نرم افزاری به روزرسان عرضه کرده که برد خودروی مدل وای این شرکت را افزایش می‌دهد.

با این تغییر با هر بار شارژ خودروهای مدل وای می‌توان با استفاده از آنها بیش از ۵۲۰ کیلومتر را طی کرد. تسلا اعلام کرده که تغییرات یادشده باعث افزایش بهره‌وری خودروی مدل وای و کنترل بهتر سیستم‌های آن می‌شود.

هنوز مشخص نیست آیا این تغییرات بر روی دیگر مدل‌های خودروهای تسلا نیز اعمال می‌شود یا محدود به خودروی مدل وای باقی می‌ماند. آخرین بار در سال ۲۰۱۹ به‌روزرسانی نرم افزاری تمامی خودروهای برقی مدل ۳ تسلا باعث شده بود مسافت طی شده با آنها با هر بار شارژ ۲۵ کیلومتر افزایش یابد.

کد مطلب 5050359

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