پرستاری از بیماران کرونایی جریمه نزدن ماسک در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عسگری با بیان اینکه کرونا در زنجان روند افزایشی دارد، گفت: با توجه به نگرانی‌های موجود محدودیت‌های کرونایی یک هفته دیگر در زنجان تمدید شد.‌

وی با بیان اینکه تنها راه رهایی از کرونا زدن ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است، اظهار کرد: علیه افراد فاقد ماسک اعلام جرم می‌شود و با رأی دادگاه این افراد به جای پرداخت خسارت مکلف به ارائه خدمات در بخش بیماران کرونایی در مراکز درمانی خواهند بود.

فرماندار زنجان، گفت: طی روزهای اخیر زدن ماسک در زنجان کاهش یافته و بیماری خانوادگی شده بنابراین مردم برای قطع این بیماری باید مشارکت کنند.