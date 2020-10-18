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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۰

فرماندار زنجان خبرداد:

پرستاری از بیماران کرونایی جریمه نزدن ماسک در زنجان

پرستاری از بیماران کرونایی جریمه نزدن ماسک در زنجان

زنجان-فرماندار زنجان، گفت: پرستاری از بیماران مبتلا به کرونا به عنوان جریمه کسانی که ماسک نمی زنند، تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عسگری با بیان اینکه کرونا در زنجان روند افزایشی دارد، گفت: با توجه به نگرانی‌های موجود محدودیت‌های کرونایی یک هفته دیگر در زنجان تمدید شد.‌

وی با بیان اینکه تنها راه رهایی از کرونا زدن ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است، اظهار کرد: علیه افراد فاقد ماسک اعلام جرم می‌شود و با رأی دادگاه این افراد به جای پرداخت خسارت مکلف به ارائه خدمات در بخش بیماران کرونایی در مراکز درمانی خواهند بود.

فرماندار زنجان، گفت: طی روزهای اخیر زدن ماسک در زنجان کاهش یافته و بیماری خانوادگی شده بنابراین مردم برای قطع این بیماری باید مشارکت کنند.

کد مطلب 5050360

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