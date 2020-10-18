اپلیکیشن موبایل مشکلات کلیه را شناسایی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشنز، اپلیکیشنی برای تلفن همراه طراحی شده که می تواند تست ادرار خانگی برای تشخیص بیماری های کلیه و دیابت را تسهیل و علاوه بر آن نشانه های بیماری را زودتر شناسایی کند.

محققان دانشگاه لندن با همکاری شرکت فناوری «هلثی. آی او» این کیت را توسعه داده اند که با استفاده از یک اپ موبایل کاربران هنگام اجرای تست خانگی راهنمایی و نتایج آن را با پزشک بیمار به اشتراک می گذارد.

این تست می تواند سطح غیر عادی نوعی پروتئین در ادرار را ردیابی کند که از آن برای رصد خطر تشدید مشکلات کلیه در افراد استفاده می شود. کیت مذکور شامل یک ابزار سنجش است که در واکنش به ادرار رنگ آن تغییر می کند و سطح غیر عادی پروتئین را نشان می دهد. کاربران باید از این ابزار عکس بگیرند تا اپ مذکور آن را تحلیل کند.

در حال حاضر کارشناسان دانشکده بهداشت و خدمات اجتماعی دانشگاه LSBU لندن مشغول بررسی کارآمدی این سیستم هستند.