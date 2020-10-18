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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۹

فرمانده انتظامی ایلام خبر داد؛

کشف ۵۱ فقره پرونده تخلفات حوزه اقتصادی در ایلام

کشف ۵۱ فقره پرونده تخلفات حوزه اقتصادی در ایلام

ایلام- فرمانده انتظامی ایلام از کشف ۵۱ فقره پرونده در حوزه‌های تخلفات اقتصادی در ایلام طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام فعالیت‌های پلیسی و اطلاعاتی ۵۱ فقره پرونده در حوزه‌های احتکار کالا، فرار مالیاتی، زمین‌خواری، اختلاس و … به ارزش بیش از یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال را کشف کرده‌اند.

وی گفت: این آمار کشف شده پرونده‌های اقتصادی در استان ایلام طی سال جاری در مقایسه به سال گذشته ۸۲ درصد رشد داشته است.

یاری بیان کرد: پلیس استان ایلام همچنین در برخورد با معضلات اجتماعی عملکرد مطلوبی داشته و در این زمینه توانسته طی سال جاری بیش از ۱۷۰ کیلوگرم مواد مخدر که سر منشاء تمام معضلات اجتماعی است را کشف و بیش از ۶۰۰ سوداگر مرگ و معتاد متجاهر را دستگیر و جمع آوری کند.

وی تصریح کرد: با مشارکت‌های خوب مردم استان و اهتمام رانندگان به توصیه‌های پلیسی در زمینه تصادفات جاده‌ای با کاهش ۲۱ درصدی تصادفات فوتی و کاهش ۲۶ درصدی تعداد متوفیان تصادفات در سطح استان روب رو بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی ایلام اضافه کرد: پلیس خارج از وظیفه خود و با تلاش مضاعف در راستای سلامت عمومی جامعه در این مدت اقدام به گندزدایی اماکن عمومی، پایانه‌های مسافربری، معابر و … کرده و همچنین با تعطیل کردن قلیان سراها، اصناف متخلف و محتکر در زمینه پیشگیری از بیماری و سلامت عمومی به مردم خدمات ارائه کرده است.

کد مطلب 5050375

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