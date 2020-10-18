کشف ۵۱ فقره پرونده تخلفات حوزه اقتصادی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام فعالیت‌های پلیسی و اطلاعاتی ۵۱ فقره پرونده در حوزه‌های احتکار کالا، فرار مالیاتی، زمین‌خواری، اختلاس و … به ارزش بیش از یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال را کشف کرده‌اند.

وی گفت: این آمار کشف شده پرونده‌های اقتصادی در استان ایلام طی سال جاری در مقایسه به سال گذشته ۸۲ درصد رشد داشته است.

یاری بیان کرد: پلیس استان ایلام همچنین در برخورد با معضلات اجتماعی عملکرد مطلوبی داشته و در این زمینه توانسته طی سال جاری بیش از ۱۷۰ کیلوگرم مواد مخدر که سر منشاء تمام معضلات اجتماعی است را کشف و بیش از ۶۰۰ سوداگر مرگ و معتاد متجاهر را دستگیر و جمع آوری کند.

وی تصریح کرد: با مشارکت‌های خوب مردم استان و اهتمام رانندگان به توصیه‌های پلیسی در زمینه تصادفات جاده‌ای با کاهش ۲۱ درصدی تصادفات فوتی و کاهش ۲۶ درصدی تعداد متوفیان تصادفات در سطح استان روب رو بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی ایلام اضافه کرد: پلیس خارج از وظیفه خود و با تلاش مضاعف در راستای سلامت عمومی جامعه در این مدت اقدام به گندزدایی اماکن عمومی، پایانه‌های مسافربری، معابر و … کرده و همچنین با تعطیل کردن قلیان سراها، اصناف متخلف و محتکر در زمینه پیشگیری از بیماری و سلامت عمومی به مردم خدمات ارائه کرده است.