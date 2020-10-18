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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۴

براساس پیش‌بینی های سازمان هواشناسی؛

انباشت آلاینده ها در کلانشهرها ادامه دارد

انباشت آلاینده ها در کلانشهرها ادامه دارد

طی سه روز آینده در اغلب استان های کشور با آسمانی صاف همراه با افزایش نسبی دما روبرو خواهیم بود که در این مدت برای کلان‌شهرها و شهرهای صنعتی انباشت آلاینده‌ها پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی، طی سه روز آینده در غالب کشور آسمانی صاف همراه با افزایش نسبی دما روبرو خواهیم بود که در این مدت برای کلان‌شهرها و شهرهای صنعتی انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در ساعات اولیه روز دور از انتظار نخواهد بود.

امروز برای پاره‌ای از مناطق نوار شرقی کشور وزش باد شدید موقت با احتمال خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

بعد از ظهر سه‌شنبه با نفوذ جریانات شمالی روی غرب سواحل دریای خزر و اردبیل و در روز چهارشنبه برای سواحل شمالی کشور، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، شمال آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی بارش باران، کاهش دما، وزش باد و احتمال رخداد رعد و برق پیش بینی می‌شود.

روز پنجشنبه برای سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و قسمت‌هایی از خراسان شمالی بارش پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.

کد مطلب 5050385

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