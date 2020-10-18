«اصفهانک» به نام اوقاف سند خورد/ صدور ۱۸۵۰ سند جدید برای موقوفات

حجت‌الاسلام محمود نصراصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد ادارات اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در زمینه ثبتی و حقوقی از دهه وقف سال گذشته تا دهه وقف امسال اظهار داشت: در این بازه زمانی در زمینه امور ثبتی شاهد ۹۵ درصد تحقق اهداف بوده‌ایم که در مجموع یک هزار و ۸۵۰ موقوفه در استان اصفهان سنددار شده است.

وی افزود: در این بین سهم موقوفات منفعتی و انتفاعی یک هزار و ۴۵۰ مورد، موقوفات غیر متصرفی که توسط متولیان اداره می‌شود ۲۳۵ مورد و سهم رقبات بقاع حدود ۱۱۴ مورد بوده است.

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه بیشترین توجه ما برای اخذ سند تعیین تکلیف موقوفات و مردم است، افزود: موقوفات بسیار زیادی داریم که وقتی اسناد را دریافت می‌کنیم برخی از متصرفانی که تا قبل از دریافت سند تصور دیگری داشتند، تعیین تکلیف می‌شوند و نظم مالکیتی ایجاد می‌شود.

وی موقوفه «ابوالحسن رجایی» به مساحت ۱۵ هزارمتر مربع به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان را از مهم‌ترین اسناد دریافتی اوقاف اصفهان طی یک سال گذشته اعلام کرد و افزود: اخذ سند «گورستان کارلادان» به مساحت شش هزار متر مربع بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش، سند موقوفه «فاطمه النساء» تیران و کرون به مساحت ۳۶۰ هکتار با ارزش ریالی ۲۰۰ میلیارد تومان و اخذ سند موقوفه «مک الدین» با ۵۰۰ هکتار به ارزش ۲۳۰ میلیارد تومان از دیگر اسناد مهم دریافتی به نام اوقاف در این بازه زمانی است.

حجت‌الاسلام نصراصفهانی گفت: همچنین موقوفه «اصفهانک» است که ۶۰۰ هکتار است اخیراً به صورت شش دانگ به نام اوقاف سند خورده است، در گذشته برای بخشی از این موقوفه سند صادر شده بود و اخیراً کل این مجموعه به نام اوقاف سند خورد.

وی ثبت سند موقوفه «کبوترآباد» به مساحت ۵۰۰ هکتار به نام اوقاف را نیز از دیگر اسناد دریافتی طی یک سال اخیر اعلام کرد و گفت: دریافت این سند نیز می‌تواند تأثیر بسزایی در اجرای امینانه نیت واقفان در استان اصفهان داشته باشد.

۱۰۸ سند دفترچه‌ای موقوفات به تک برگی تبدیل شد

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در خصوص تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ نیز ابراز داشت: سند تک برگ با مختصات ویژه‌ای که اداره ثبت دیده شده است، صادر می‌شود و مساحت ملک به صورت برنامه‌های جدید دیده می‌شود و از این جهت مزیت دارد که ۱۰۸ مورد سند دفترچه‌ای طی یک سال اخیر به سند تک برگی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه متراژ اسناد اخذ شده در مجموع ۲۴ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۳۰۲ متر مربع است، افزود: این اتفاق در نوع خود در ادارات اوقاف بی نظیر بوده است.

بازگشت ۵۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی اصفهان به اوقاف

حجت‌الاسلام نصراصفهانی در خصوص امضای تفاهم‌نامه با اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در خصوص زمین‌های مورد اختلاف اوقاف و منابع طبیعی تصریح کرد: در سال جاری حدود ۵۰۰ هکتار از زمین‌های مورد اختلاف تعیین تکلیف و به اوقاف برگردانده شد.

وی با بیان اینکه ۵۵۲ پرونده قضائی در مراجع قضائی داریم که ۵۰ مورد آن ملی است، ابراز داشت: آرا خوبی امسال دریافت شده است، از جمله موقوفه علی اکبر خان واقع در فضل آباد که ۱۶۰ هزار متر و معادل ۱۶ هکتار به نفع موقوفه رأی صادر شد.

صدور ۱۵۰ حکم قضائی به نفع اوقاف

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: در مجموع ۱۵۰ مورد حکم به نفع اوقاف طی یک سال گذشته صادر شده است که ۷۰ رأی آن بسیار مهم بوده و اجرایی شده است.

وی در خصوص تنظیم سند اجاره برای رقبات ابراز داشت: طی یک سال اخیر ۱۲۰ رابطه استیجاری جدید برقرار شده و پنج هزار و ۸۴۰ مورد نیز تجدید سند اجاره داشتم.