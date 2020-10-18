تشدید مجازات تخلفات کرونایی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی صبح امروز در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به وضعیت صنوف مختلف در اجرای پروتکل‌های بهداشتی، اظهار کرد: چرا هنوز در جایگاه‌های بنزین آمار رعایت پروتکل‌های بهداشتی ضعیف است؟ به نظر می‌رسد این موضوع برای مدیر اهمیت ندارد زیرا یک جایگاه با ۵ نفر کارگر را نمی‌تواند مدیریت کند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: در جلسه بعد ستاد کرونا به هیچ عنوان حتی یک مورد بدون ماسک از این محل‌ها نباید گزارش شود.

وی افزود: مدیران از این بی خیالی بیرون بیایند زیرا وقتی وضعیت پیشخوان‌ها، جایگاه‌های سوخت، بازار و بانک‌ها این‌طور باشند در نهایت وضعیت به حالت قرمز در می‌آید.

شجاعی با اشاره به فرا رسیدن فصل زمستان، گفت: این فکر را که مراجعه کنندگان در بیرون محل منتظر بمانند تا نوبتشان شود را از ذهن خود بیرون کنید.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی تاکید کرد: برای فضاهای مسقف که به مردم خدمات می‌دهند برای فصل سرما یک تدبیر فنی انجام شود.

وی با انتقاد از مدیران افزود: ما نباید تبدیل به روابط عمومی شویم که در جلسه به یکدیگر گزارش دهیم و سپس هیچ فکری برای حل آن مشکلات نکنیم لذا مدیران برای مجموعه تحت نظرشان برنامه داشته باشند.

شجاعی در ادامه به دیگر صنوف اشاره داشت و گفت: رستوران‌ها اهمیت بسیار فراوانی در بیماری کرونا دارند زیرا یک نفر می‌تواند چندین نفر را بیمار کند لذا باید میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آن محل ۱۰۰ درصد باشد و باید با متخلفان برخورد جدی داشته باشیم.

استاندار خراسان شمالی فضاهای داروخانه، مطب‌ها و بیمارستان‌ها را ویژه برشمرد و بیان کرد: این محل‌ها باید بیش از سایر نقاط پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

وی افزود: صرفاً تذکر دادن به صنوف مختلف دردی دوا نمی‌کند لذا باید برخورد جدی، پررنگ و در موارد کم باشد تا اثرگذار واقع شود.

شجاعی به وضعیت نامناسب کارگاه‌های تولیدی اشاره داشت و گفت: در این راستا تعداد بازدیدها باید افزایش یابد و برخوردها جدی تر شود زیرا توصیه فایده‌ای ندارد.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: طی ۴۸ ساعت آینده برای بازگشایی صنوف خاص مانند تالارها کار کارشناسی شود.

وی در ادامه با اشاره به هماهنگی مردم و مسئولان امور مذهبی در اجرای مراسم عزاداری در شرایط کرونا، گفت: در روز اربعین دستگاه‌های اجرایی به دلیل عدم اجرای مصوبات، فضایی ایجاد کردند که مردم نمی‌توانستند پروتکل‌ها را رعایت کنند.

شجاعی بیان داشت: بنا بود یک فعالیت ساده انجام شود که مدیران اجرایی انجام ندادند در حالی که چند جوان می‌توانستند آن را انجام دهند زیرا می‌فهمند مسئولیت پذیری چیست.

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: کمیسیونی تشکیل شود تا تشدید مجازات متخلفان کرونایی بررسی شده و سپس ابلاغ شود.

وی در انتها با اشاره به وضعیت نامناسب بازار روزهای استان گفت: هیچ تردیدی برای تعطیلی بازارها نداریم و از این رو فرمانداران با شهرداری‌ها مسئله را حل کنند در غیر این صورت این بازارها تعطیل خواهند شد.