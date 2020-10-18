تنش هند و چین به آمازون هم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت هند به بازوی محلی آمازون و شرکت فیلپ کارت (زیر مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال مارت) هشدار داد فروشندگان پلتفرم‌های آنها قوانین مربوط به ثبت کشور تولید کننده کالا را رعایت نمی‌کنند.

تنش سیاسی میان چین و هند از ماه ژوئن آغاز شده و تشدید قوانین سختگیرانه برای مشخص کردن کشور تولید کننده یک کالا در پلتفرم‌های فروش آنلاین نیز بخشی از تلاش هند برای کاهش واردات محصولات چینی است.

طبق نامه وزارت حمایت از مصرف کننده(Ministry of Consumer Affairs)، این پلتفرم‌های فروش آنلاین ۱۵ روز فرصت دارند تا عدم رعایت قانون را توضیح دهند یا آنکه علیه آنها اقدامی انجام خواهد شد. در این نامه مشخص نیست چه اقدامی علیه شرکت‌ها انجام می‌شود و فقط اشاره شده اقدام مذکور شامل جریمه نیز خواهد بود.

این درحالی است که دولت هند تاکنون ۱۷۷ اپلیکیشن موبایل چین را ممنوع کرده است.