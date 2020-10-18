محرم سختی را پشت سر گذاشتیم/ هیئات توقع تذکر گرفتن نداشتند

حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با مهر با تبریک فرا رسیدن ایام ربیع‌الاول اظهار کرد: محرم سختی را پشت سر گذاشتیم زیرا مأمور اجرایی بودیم و نه مأمور نهی؛ لذا برگزار کنندگان هیئت‌ها از ما انتظار برخورد نداشتند اما برای سلامتی مردم بارها رعایت پروتکل‌های بهداشتی را تذکر دادیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به نامطلوب بودن میزان رعایت فاصله اجتماعی در نماز روز اربعین، بیان کرد: در این خصوص جلسه‌ای برگزار شد و وظایف تمام دستگاه‌ها بررسی و به آنها ابلاغ شد.

وی افزود: هرچند کیفیت رعایت مسائل بهداشتی در عزاداری مطلوب بود اما به دلیل عدم اجرای برخی مصوبات در زمان نماز با تجمع مواجه شدیم لذا توقع داریم نهادها اگر توانایی اجرای یک وظیفه را ندارند اعلام کنند.

حجت الاسلام خادمی بیان داشت: برای جلوگیری از ازدحام جمعیت تبلیغی برای مراسم اربعین انجام ندادیم و بخشی از افراد حاضر نیز نماز را به جماعت اقامه نکردند با این حال نمی‌خواهیم کوچک‌ترین آسیبی به مردم برسد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی برای فراهم آوردن امکانات کوتاهی کردند که توصیه می‌کنیم وقتی تعهدی می‌دهند، به آن عمل کنند.