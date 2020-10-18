وضعیت مبهم پتروشیمی برای حضور در لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ریشه دار و با سابقه پتروشیمی بندر امام اول مهرماه و با تاخیر زیاد نسبت به دیگر تیم‌ها آمادگی خود را برای حضور در لیگ برتر ۹۹ بسکتبال اعلام کرد با این حال و در آستانه برگزاری جلسه هماهنگی این رقابت‌ها، این تیم وضعیت مشخص و شفافی برای حضور قطعی در مسابقات ندارد.

مسئولان پتروشیمی که به خاطر چگونگی تصمیم مدیران فدراسیون بسکتبال در رابطه با مختومه اعلام کردن پرونده لیگ نیمه کاره ۹۸ از دست آنها دلخور بودند در مهلت تعیین شده برای اعلام آمادگی حضور در لیگ برتر از انجام اقدام لازم در این زمینه امتناع کردند اما در نهایت در راستای رایزنی‌های صورت گرفته و به دنبال نشست رئیس هیات بسکتبال خوزستان (محمدرضا پیرعباسی) با مدیریت باشگاه پتروشیمی تصمیم به بازگشت به مسابقات گرفتند.

با وجود گذشت نزدیک به یک ماه، هنوز این بازگشت و حضور در لیگ امسال قطعی به نظر نمی‌رسد.

رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال که پیش از این و بعد از اعلام بازگشت پتروشیمی به لیگ برتر اعلام کرده بود «حضور پتروشیمی در مسابقات قطعی نیست» در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: در رابطه با پتروشیمی و شرکت این تیم در مسابقات بیشتر از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم. این موضوع به صورت شفاهی هم به فدراسیون اعلام شد اما تا به امروز هیچ اطلاع رسانی و مکاتبه رسمی در این زمینه نداشته‌ایم.

وی تصریح کرد: لازمه حضور در لیگ برتر اعلام رسمی به فدراسیون است در حالی که تا به امروز نامه‌ای در این زمینه و در رابطه با وضعیت پتروشیمی به دستمان نرسیده است.

رئیس فدراسیون بسکتبال با تاکید بر اینکه ۱۶ تیم برای شرکت در فصل جدید لیگ برتر اعلام آمادگی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: با توجه به فاصله باقی مانده تا زمان برگزاری نشست هماهنگی لیگ برتر (سه شنبه) و عدم اعلام آمادگی رسمی پتروشیمی، بعید است که این تیم در مسابقات شرکت کند. به احتمال خیلی زیاد لیگ را با همان ۱۶ تیم برگزار می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی در حالی با وضعیت مبهم در لیگ امسال مواجه شده که قهرمانی آسیا و نایب قهرمانی غرب آسیا را در کارنامه دارد. این تیم سال گذشته هم یکی از مدعیان اصلی در کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر بود و این مهم را با ایستادن در رده دوم جدول رده بندی مرحله مقدماتی مسابقات اثبات کرد.

با همه اینها این تیم برای مسابقات امسال با وضعیت کاملاً مبهمی مواجه شده که البته به نظر می‌رسد ایجاد برخی تغییرات در ساختار باشگاه بی ارتباط با آن نیست.

اخیراً اماکن ورزشی که تحت مالکیت پتروشیمی بودند طبق دستور برخی مسئولان به یک شرکت خدماتی در ماهشهر واگذار شده‌اند. در نتیجه تیم‌هایی که در قالب این باشگاه و با نام پتروشیمی قصد حضور در مسابقات را داشته باشند باید برای تمرین و مسابقات‌شان سالن اجاره کنند. همین مسئله برای ادامه فعالیت‌های تیم‌های پتروشیمی در رشته‌های مختلفی محدودیت ایجاد کرده است.