به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، داود بهبودی در جلسه هم اندیشی توسعه استان که با حضور نمایندگان استان برگزار شد اظهار کرد: جمعیت آذربایجان شرقی در مرز چهار میلیون نفری قرار دارد ولی نرخ رشد جمعیت استان پایین‌تر از میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت استان یک درصد و میانگین نرخ رشد جمعیت کشور ۱.۲ درصد است، افزود: سهم جمعیتی استان از شش درصد به ۴.۹ درصد کاهش یافته و در آینده نیز این روند کاهشی ادامه خواهد داشت.

بهبودی یادآور شد: اصلی ترین تراکم جمعیتی استان مربوط به متولدین دهه ۶۰ و سنین بین ۲۵ تا ۳۵ سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی میانگین نرخ مشارکت اقتصادی کشور و استان را به ترتیب ۴۰ و ۴۲ درصد اعلام و اضافه کرد: میانگین نرخ بیکاری کشور و استان نیز در سال ۹۸ به ترتیب ۱۰.۶ و ۱۰ درصد بوده است.

بهبودی متذکر شد: نرخ بیکاری استان اغلب از میانگین کشوری کمتر است؛ چرا که چسبندگی به خاک در این منطقه بسیار کم بوده و نیروی کار در صورت عدم اشتغال در استان برای یافتن شغل به جاهای دیگر می‌رود و بدین ترتیب موج مهاجرت از استان هر روز افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان ساخت: برخلاف انتظار سهم تولید، درآمد و بهره وری آذربایجان شرقی تنها ۷۲ درصد میانگین کشور بوده و ریشه فقر و مهاجرفرستی استان نیز همین واقعیت است و تا زمانی که سرمایه گذاری‌های کلان مورد انتظار که افزایش دهنده تولید و درآمد است، در استان اتفاق نیفتد وضعیت به همین منوال خواهد بود.

بهبودی اذعان داشت: ۸۰ درصد جمعیت استان و حجم قابل توجهی از صنایع، فعالیت‌ها و زیرساخت‌ها در نیمه غربی استان تمرکز یافته‌اند؛ در حالی که نیمه شرقی محروم استان قابلیت‌های مطلوبی از لحاظ منابع طبیعی، آب، جنگل و پتانسیل‌های توسعه‌ای دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی توضیح داد: در چشم انداز توسعه استان، آذربایجان شرقی مهد تحول خواهی، بازارگاه تجار و نگین صنعت ایران و سرزمین زیست بوم‌های متنوع است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تدوین و اجرای سند تدبیر توسعه استان اشاره و اضافه کرد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد برنامه ریزی متمرکز و جامع چندان کارآمد نبوده و رویکردهای جدید به سمت عدم تمرکز و برنامه ریزی برحسب هسته‌های کلیدی، تعریف قطب‌ها و تمرکز بر پیشران‌ها حرکت می‌کند.

این اقتصاددان یادآور شد: در برنامه ششم هم که برنامه جامع مسئله محور نام گرفته همان تمرکز بر هسته‌های کلیدی است که بر ۳۰ مسئله محوری کشور تکیه دارد.

بهبودی اعلام کرد: در آذربایجان شرقی نیز سعی داریم انرژی خود را روی ۱۴ هسته کلیدی سند تدبیر توسعه استان و ۶۸ پروژه اولویت دار ذیل این هسته‌ها متمرکز کنیم که این پروژه‌ها در مجموع ۴۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به راه اندازی سیستم زیرساخت اطلاعات مکانی استان ابراز داشت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته داده‌های مکانی سهم تأثیرگذاری بر امر تصمیم گیری یعنی بیش از ۸۰ درصد کل داده‌ها است.

بهبودی به وضعیت اعتبارات استان نیز اشاره و تصریح کرد: مجموع اعتبارات استان در سال ۹۸ رقم ۱,۷۹۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ بیش از ۲,۴۰۰ میلیارد تومان است.

وی توضیح داد: سهم اعتبارات مصوب استان از میانگین کل اعتبارات توزیع شده بین استان‌ها طی سال‌های ۸۴ تا ۹۷ روند نزولی را نشان می‌دهد و از سال ۹۷ به بعد روند اصلاحی را در سهم بودجه استان شاهد هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: سهم استان از کل اعتبارات قانون بودجه در سال ۱۳۸۴، حدود ۴.۶۳ درصد بوده که این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۴.۰۵ درصد تنزل یافته است.

در این جلسه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به تشریح نکته نظرات خود در خصوص توسعه و بیان مسائل و مشکلات استان و حوزه انتخابیه خود پرداختند.

از جمله محورهای بیان شده توسط این نمایندگان لزوم توجه به بازگشت سهم شهرستان‌ها از درآمد معادن، تکمیل پروژه‌های سد هشترود و سدهای نیمه تمام شهرستان‌ها، جاده‌های اهر- هریس و اهر- کلیبر، توانمندسازی روستاها، مشارکت دادن نمایندگان در تدوین برنامه هفتم توسعه، توجه به احیای حق و حقوق استان توسط مدیران ارشد، توجه به امر سرمایه گذاری در معادن مس، آلومینا و سنگ‌های تزئینی و تعریف ردیف‌های بودجه برای توسعه راه آهن تبریز- باکو در مسیرهای تعریف شده بود.