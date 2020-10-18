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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۵

اطلاعات خصوصی صدها هزار کاربر خدمات پست صوتی لو رفت

اطلاعات خصوصی صدها هزار کاربر خدمات پست صوتی لو رفت

هکرها با نفوذ به سرورهای شرکت آمریکایی برود ویس موفق به سرقت اطلاعات حساس و خصوصی بیش از ۲۰۰ هزار کاربر تجاری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بررسی‌های مؤسسه امنیتی کامپری تک نشان می‌دهد که هکرها توانسته‌اند داده‌های خصوصی کاربران خدمات VoIP مبتنی بر کلود شرکت برود ویس را سرقت کنند.

مقدار کل سوابق سرقت شده ۳۵۰ میلیون واحد اعلام شده است. تمامی این داده‌ها به شکلی ناایمن ذخیره شده بودند و از همین رو توسط هکرها قابل دسترس بوده‌اند. کل ایمیل‌های صوتی سرقت شده بالغ بر ۲ میلیون واحد است که متن کامل ۲۰۰ هزار تای آنها نیز به دست سارقان فضای مجازی افتاده است.

بسیاری از متون هک شده ایمیل‌های صوتی حاوی اطلاعات پزشکی، مالی، بازرگانی، بیمه‌ای و غیره هستند و لذا امنیت و حریم شخصی کاربران به علت این رویداد به طور جدی به خطر می‌افتد. همچنین به همین علت امکان افشای نام و نام خانوادگی افراد، شماره تلفن و شهر محل سکونت آنها می‌توان از داده‌های مسروقه به طور گسترده سو استفاده کرد. تحقیقات پلیس آمریکا برای شناسایی عوامل این حمله هکری آغاز شده است.

کد مطلب 5050420

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